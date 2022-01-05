Sincik Hükumet Konağı yıkılacak - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde birçok kamu birimini bünyesinde barındıran hükumet konağı depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşatılarak yıkılacak.

1995 Yılında inşa edilen, zaman zaman tadilat işlemi gören Sincik Hükumet Konağı binasının yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu anlaşılınca yıkım kararı alındı. Sincik Kaymakamlığı ve kaymakamlığa bağlı kurumlara hizmet veren Sincik Hükumet Konağı boşaltılarak yıkımı için ihaleye çıkıldı.

Konula ilgili bilgi veren Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, "İlçemize uzun yıllar hizmet veren Kaymakamlık binası yapılan deprem tetkiklerinde depreme karşı dayanıksız olduğu anlaşılmış, kaymakamlık binamız ivedi bir şekilde boşatılmıştır. Kaymakamlık makamı ve bağlı kurumlar kamu hizmetini aksatmayacak şekilde geçici yerlerine taşınarak vatandaşımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Boşaltılan Hükumet Konağı binası yıkımı için ihaleye çıkılmış, önümüzdeki hafta içerisinde yıkım ihalesi yapılarak en kısa zamanda yıkımı gerçekleştirilecektir. Yeni hükumet binası inşası için valimiz öncülüğünde ilimiz milletvekillerinin destekleriyle 2022 yatırım programına alınması için çalışma başlatılmıştır" diye konuştu. - ADIYAMAN