Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullar 1 gün tatil edildi.
Birkaç gündür Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçede bazı okullar 1 günlük tatil edildi.
İlçede bulunan Çatbahçe, Çamdere, Dilektepe, Hasanlı köylerinde ve ilçe merkezindeki İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi haricindeki bütün okulların 21 Şubat Cuma Günü tatil edildiği belirtildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Sincik'te Kar Yağışı Nedeniyle Okul Tatili - Son Dakika
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