Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonuna seçildi

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Marmara Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nın 2024 yılı olağan birinci toplantısında, Sındırgı Belediye Başkanı Veteriner Hekim Serkan Sak " Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonuna seçildi.

Marmara Belediye Birliği Meclis Toplantısı'nın 2024 yılı olağan birinci toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Marmara Bölgesi'ndeki büyükşehir, İl, ilçe ve belde belediye başkanları ile meclis üyeleri katılım sağladı. Toplantıda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey oy birliğiyle Marmara Belediye Birliği Başkanı olarak seçildi.

Birlik yönetimi, encümen ve ihtisas komisyonu üyelerinin de belirlendiği toplantıda, Sındırgı Belediye başkanı Veteriner Hekim Serkan Sak Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonu'nda yer aldı.

Başkan Bozbey'i tebrik eden Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, " Sındırgımız, Balıkesir ve bölgemiz için tüm gücümle üstlendiğim bu görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışacağım. Mustafa Bozbey'in başkanlığında, üye belediyeler ile uyum içerisinde çalışarak tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bölgemizi kalkındıracak projeleri hayata geçireceğiz. Şahsımı Tarım, Hayvancılık ve Gıda Güvenliği Komisyonuna seçen tüm meclis delegasyonuna teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR