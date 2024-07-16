Sındırgı\'da 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü Kutlamaları

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15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik günü tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sındırgı ilçesinde de 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Şehitlik ziyareti, Şehit aileleri ziyareti ve Şerif Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okunmasının ardından akşam saatlerinde kortej yürüyüşü yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler anıtı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanına kadar Yağcıbedir Mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet meydanında Yağcıbedir Mehter takımının marşları da geceye damga vurdu.

Akşam yapılan Şehitlere Saygı kortejinde yüzlerce vatandaş bir araya geldi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Şehitlere Saygı ve Birlik korteji gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler anıtı önünden başlayan korteje yüzlerce vatandaş katıldı.

Kortej sonrası vatandaşlar Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte buluştu. Yağcıbedir Mehter takımı birbirinden güzel marşlarla vatandaşlara unutulmayacak bir atmosfer yaşattı. İlçedeki müzisyenler, Müftülük ilahi grubu da sahne aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yağcıbedir Mehteran takımı gösterisi, ilçedeki müzisyen ve müftülük personelinin seslendirdiği kahramanlık türküleri ve protokol konuşmaları yer aldı.

Kaymakam Didem Dinç Özay yaptığı konuşmada "15 Temmuz Demokrasi Zaferi milletimizin dik duruşu ve cesareti ile kazanılmasının yanı sıra, o gün bu hain gruba karşı, canla başla mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimiz sayesinde de olmuştur. Milletimiz hiçbir esarete boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. 15 Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Gününü kutluyor bu vesile ile Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. O gece dik duran bütün vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR