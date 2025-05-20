Sındırgı'da 7 Yıl Sonra Trap Atışı Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Sındırgı'da 7 Yıl Sonra Trap Atışı Yarışması Düzenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 7 yıl aranın ardından trap atışları etkinliği yapıldı. Yaklaşık 250 av sporu tutkunu katıldığı etkinlikte, dereceler sahiplerini buldu. Etkinlik, gençlerin spora yönlendirilmesi adına önem taşıyor.

20.05.2025 19:41
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- Sındırgı'da trap atışı yarışması yapıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 7 yıl aranın ardından trap atışları etkinliği düzenlendi. Sındırgı Genç Avcılar ve Atıcılar Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye ve ilçe esnafı da destek verdi.

Sındırgı ilçesi Çamlık mevkiinde rahmetli avcı ve av bayisi Yusuf Demir adına yapılan organizasyona yaklaşık 250 av sporu tutkunu katıldı. Etkinlik boyunca sporcular, hem kıyasıya rekabet etti hem de doğayla iç içe keyifli vakit geçirdi.

Sındırgı Genç Avcılar ve Atıcılar Kulübü yetkilileri, etkinliğin uzun bir aradan sonra yeniden hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirdiğini belirtti. Etkinliğe destek veren Belediye yetkilileri de ata sporlarının yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Vatandaşlar, trap atışlarının yeniden düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, etkinliğin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulundu.

Sındırgı Genç Avcılar ve Atıcılar Kulübü başkanı Furkan Kocabaş, "7 yıl sonra trap atışlarını yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Esnaf ve sponsorlarımızın desteği ile kulübümüze yeni bir trap atış makinesi de kazandırdık. Katkı ve katılım sağlayan herkese özellikle alanın düzenlenmesini sağlayarak desteklerini esirgemeyen Başkan Serkan Sak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen yarışmada 10 atıştan 9 isabetle Yakup Kocabaş birinci, 10 atıştan 8 isabetle Hamdi Bozdağ ikinci, 10 atıştan 8 isabetle Süleyman Eren üçüncü oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sındırgı'da 7 Yıl Sonra Trap Atışı Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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