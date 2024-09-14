Sındırgı'da Aronya Hasadı Yapıldı

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Sındırgı'da Aronya hasadı başladı

Aronya çiftçilere katma değerli destek

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin Çıkrıkçı kırsal mahallesinde, iki yıl süren sabırlı bir bekleyişin ardından Aronya meyvesinde ilk hasat yapıldı. 5 dönümlük araziden elde edilen ilk ürün, 400-500 kilo arası beklenen verimiyle dikkat çekti. Sındırgı Belediyesi, hasat edilen Aronya'yı işleyerek yüksek katma değer oluşturacak ve üreticilere destek verecek.

Çıkrıkçı mahallesindeki 5 dönüm arazide, bin 600 kök Aronya fidanı iki yıl boyunca özenle yetiştirildi. İlk hasat, bu çabanın meyvelerini vermesiyle, üretici İbrahim Girgin ve yerel halk için önemli bir dönüm noktası oldu. Aronya meyvesinin, sağlık faydaları ve organik üretim avantajları ile öne çıktığı bu süreçte, hasat günü düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.

Süper meyve olarak da tabir edilen aronyanın ilk hasat etkinliğine İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, protokol üyeleri, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı. Etkinlikte mahalleli kadınlar tarafından yapılan yöresel gözlemeler ikram edildi.

Alım garantisi ile çiftçilere Sındırgı belediyesinden tam destek

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, hasat şenliği sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Sak, "Bugün, Sındırgı'da Aronya bitkisinin ilk hasadını kutlamak için buradayız. İbrahim Girgin'in önderliğinde gerçekleştirilen bu üretim, yerel tarımımız için büyük bir adım. Elde edilen ürünleri, Sındırgı Belediyesi'nin BALKURU Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma tesislerinde kurutarak katma değer kazandıracağız. Ayrıca, bu tür ürünlerin alım garantisini vererek, üreticilerimize destek olacağız" dedi. Sak, Sındırgı'nın tarım potansiyelini artırarak, ürünlerin hem Türkiye hem de uluslararası pazarlarda yer bulmasını sağlayacaklarını vurguladı.

Tavsiye üzerine yapılan dikim başarı getirdi

Çiftçi İbrahim Girgin, Aronya bitkisini tercih etme nedenlerini detaylandırdı. Girgin, "Aronya, sağlık açısından oldukça faydalı bir meyve. Antioksidan açısından zengin olup, kansere karşı olumlu etkiler sağladığı belirtiliyor. Ürünü organik olarak yetiştiriyoruz ve kimyasal gübre veya ilaç kullanmıyoruz. Ancak, Türkiye'de Aronya'nın pazar payı hala dar ve fiyatlar istenilen seviyede değil. Sağolsun belediye başkanımız Serkan Sak Balkuru jeotermal sebze ve meyve kurutma tesisi için alım garantisi verdi. Kendi memleketimizde bu şekilde bir pazzarın oluşturulması bulunmaz bir şey " şeklinde konuştu. Girgin, devlet destekleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanan sıfır faizli krediler sayesinde, bu ürünün üretimini daha sürdürülebilir hale getirmeyi umduğunu ifade etti.

Aronya bitkisinin, Sındırgı ilçesinin iklime uygun olduğuna dikkat çeken Girgin, bitkinin yıllık 500 saat soğuk kalmasını rahatlıkla karşıladığını belirtti. Sındırgı'nın bu ürüne uygun bir bölge olduğuna ve gelecekte Aronya üretiminin artacağına inandığını söyledi.

Alternatif Tarım ürünleri tarımsal kalkınma sürecine katkı sağlıyor

Sındırgı'da gerçekleştirilen aronya hasadı, tarım sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sındırgı Belediyesi'nin destekleri ve çiftçilerin özverisi sayesinde, Aronya üretimi yüksek katma değerli bir ürün haline gelecek. Hasat günü yapılan etkinlik, bölgedeki tarım potansiyelinin ve üreticilerin motivasyonunun arttığını gösteriyor. Bu gelişmeler, Sındırgı'nın tarımsal kalkınma sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.