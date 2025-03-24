Sındırgı'da Çocuklar Teravih Namazında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sındırgı'da Çocuklar Teravih Namazında Buluştu

Sındırgı\'da Çocuklar Teravih Namazında Buluştu

Ramazan manevi atmosferiyle 'Çocuklar Teravih Namazında Buluşuyor' etkinliği düzenlendi.

24.03.2025 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü, Müftülük ve İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen "Çocuklar Teravih Namazında Buluşuyor" etkinliği, çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini yaşattı.

Şerif Paşa Camii'nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Teravih namazının ardından cami meydanında İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı birbirinden renkli etkinlikler sahnelendi. Meddah gösterisi, gölge oyunu ve ilahi konseri, çocukların büyük ilgisini çekti.

Etkinlikte, hayırseverlerin katkılarıyla çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü de çocuklara vakıf salebi ikram ederek, Ramazan coşkusuna ortak oldu.

Manevi değerler çocuklara aktarılıyor

"Çocuklar Teravih Namazında Buluşuyor" etkinliği, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında gerçekleştirildi. ÇEDES projesi, çocukların manevi değerlerle buluşmasını ve Ramazan ayının ruhunu yaşamalarını amaçlıyor. Bu tür etkinlikler, çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlayarak, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri memnun ayrıldı

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşadı. Çocuklar, teravih namazı ve etkinliklerle unutulmaz bir Ramazan akşamı geçirirken, aileleri de bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sındırgı'da ramazan etkinlikleri devam edecek

Sındırgı'da Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Bu etkinliklerle, Ramazan'ın manevi atmosferinin tüm ilçe halkı tarafından yaşanması hedefleniyor.

Çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak adına önemli bir etkinlik olduğunu belirten Kaymakam Didem Dinç Özay, " Çocuklar Teravih Namazında buluşuyor etkinliği ile çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikteyiz. Gençlik merkezimiz, milli eğitim müdürlüğümüz, müftülüğümüz ve İmam Hatip Ortaokulumuz işbirliği ile güzel bir etkinlik organize edildi. Ramazan ayının geleneklerini, dini vecibelerimizi çocuklarımıza aktarabilmek için çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Didem Dinç Özay ve eşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürü Rahmi Yörük, protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sındırgı, Etkinlik, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sındırgı'da Çocuklar Teravih Namazında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:44:56. #7.13#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Çocuklar Teravih Namazında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement