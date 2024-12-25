Sındırgı'da Kadın Sağlığına Mobil Tarama Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sındırgı'da Kadın Sağlığına Mobil Tarama Desteği

Geniş Video İzle

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, kadınların erken teşhisle sağlıklarına kavuşmalarına katkı sağlamak amacıyla mobil sağlık tırı ile kanser taramaları yapıldı. 30-70 yaş arasındaki bin kadına meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taraması gerçekleştirildi.

25.12.2024 10:46  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sındırgı'da kadın sağlığına katkı

BALIKESİR - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınların erken teşhisle hayata tutunması için önemli bir adım atıldı. Her yıl tekrarlanan kanser tarama programı çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Mobil Sağlık Tırında, 30-70 yaş arasındaki bin kadına meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taraması yapıldı.

Sındırgı Belediyesi'nin lojistik desteğiyle hayata geçirilen projede, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe kaymakamlığı da destek verdi. İlçe sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen yaş grupları ve kırsal mahallelerdeki kadınlara ulaşım, yemek ve gezi planlaması yapıldı.

Taramaya katılan kadınlar, bu imkandan oldukça memnun olduklarını belirtti. Erken teşhisin önemini vurgulayan kadınlar, böyle bir hizmetin ilçede verilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Erken tanı hayat kurtarır

Sındırgı İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Yurt, her yıl olduğu gibi bu yıl da kanser taramalarına devam ettiklerini belirterek, "75 mahallenin tamamına ulaştık ve bin hastamıza kanser taraması gerçekleştirdik. Katkılarından dolayı mahalle muhtarlarımıza, Sındırgı Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Erken tanı hayat kurtarır." dedi.

Sındırgı'nda kadın sağlığına yapılan yatırım, binlerce kadının hayatına dokunuyor. Erken teşhis sayesinde birçok hastalığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Projenin başarılı sonuçları, hem sağlık çalışanlarını hem de vatandaşları memnun etti.

Sındırgı\'da Kadın Sağlığına Mobil Tarama Desteği
Kaynak: İHA

Kalın Bağırsak Kanseri, Yerel Haberler, Balıkesir, Sındırgı, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sındırgı'da Kadın Sağlığına Mobil Tarama Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı Tüm gözler bu saate çevrildi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi
10:22 Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
07:29 Yemen’deki Husiler İsrail’i gece yarısı yine vurdu Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
15:48 Manchester United’ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı Manchester United'ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı
15:34 Aralarında milli yıldızımız da var Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor
15:31 İnsanlık tarihinde ilk NASA’nın keşif aracı Güneş’e en yakın mesafede olacak İnsanlık tarihinde ilk! NASA'nın keşif aracı Güneş'e en yakın mesafede olacak
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan’daki Dürzi lider Velid Canbolat’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti
15:16 DEM Parti’den Bakan Tunç’a ’İmralı’ tepkisi: Oyalamadan vazgeçin DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'İmralı' tepkisi: Oyalamadan vazgeçin
15:08 Aldatılan kadının intikamı acı oldu Eski sevgilisinin cinsel organını kesti Aldatılan kadının intikamı acı oldu! Eski sevgilisinin cinsel organını kesti
15:08 Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz
15:03 İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 11:57:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sındırgı'da Kadın Sağlığına Mobil Tarama Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.