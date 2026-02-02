Depremzede gençlerin tarih dolu Ankara yolculuğu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Sındırgı Belediyesi iş birliğinde ortaöğretim öğrencilerine yönelik Ankara kültür gezisi düzenlendi.

Depremlerle sarsılan Sındırgı ilçesinde öğrencilere de moral olan karne hediyesi gezi ile gençler Ankara'da buluştu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın destekleriyle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Sosyal Etkinlik Merkezi (SİBEM) çatısı altında hayata geçirilen gezide 200'ü aşkın öğrenci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden tarihi mekanları yerinde görme fırsatı buldu. Öğretmenlerin gözetiminde gerçekleştirilen kültür gezisinde öğrenciler, Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Müzesi ile Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni (I. ve II. TBMM binaları) ziyaret etti. Gençler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de Anıtkabir'de saygı, özlem ve minnetle andı. TBMM ziyaretinde ise yasama faaliyetleri hakkında bilgi alan öğrenciler, demokrasinin kalbi olan Mecliste unutulmaz anlar yaşadı.

SİBEM Coğrafya Öğretmeni Ali Demirözer, Ankara'nın Cumhuriyet tarihindeki önemini öğrencilerle yerinde paylaştıklarını belirterek, bu tür kültür gezilerinin devam etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Geziye katılan öğrencilerden Ebru Yavuz, Anıtkabir ve Meclis ziyaretinin kendisini derinden etkilediğini ifade ederken, Semih isimli öğrenci ise Ankara'ya ilk kez gittiğini belirterek, "Bu tür organizasyonlar her Türk genci için çok önemli. Anıtkabir gibi yerlerin gezilmesi, Meclis gibi milli egemenlik değerlerinin taşınması bizim için çok önemli. Her Türk gencinin böyle etkinliklere katılması lazım. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın ve İlçe Belediye Başkanımız Sayın Serkan Sak'a çok teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR