Sinop Belediye Başkanı Gürbüz: Sinop'un Dezavantajlı Durumunu da Ortadan Kaldıracak Bir Çalışma İçerisindeyiz

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz "Gelincik Mahallesi'nde uzunca yıllardır baş gösteren düşük basınçlı bir su sorunumuz vardı. Projesi hazırdı. Bu yıl için ihalesini yapacağız. Yaklaşık bugünkü parayla 35 milyon liralık bir yatırım söz konusu. Belediye tarafımızdan ihalesi yapılarak Gelincik Mahallesi'nin ve yüksek kodlardaki düşük basınçtan kaynaklanan ve hidrofor kullanılmasına neden olan sorunun tamamen çözümü için 2026 yılında o sorunu çözmek için ihaleye çıkacağız ve sorunu çözmüş olacağız." dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Sinop basını ile kahvaltıda bir araya geldi. Sinop Belediyesi Yuvam Sosyal Tesislerinde Sinop'ta görevli basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Sinop Belediye Başkanı Gürbüz, Belediyenin çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi aktardı.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, şöyle konuştu:

"Uzunca bir zamandır Gelincik Mahallesi'nde baş gösteren, uzunca yıllardır baş gösteren düşük basınçlı bir su sorunumuz vardı. Projesi hazırdı. Bu yıl için ihalesini yapacağız. Yaklaşık bugünkü parayla 35 milyon liralık bir yatırım söz konusu. Belediye tarafımızdan ihalesi yapılarak Gelincik Mahallesi'nin ve yüksek kodlardaki düşük basınçtan kaynaklanan ve hidrofor kullanılmasına neden olan sorunun tamamen çözümü için 2026 yılında o sorunu çözmek için ihaleye çıkacağız ve sorunu çözmüş olacağız. Yine uzunca bir zamandır hem sizlerin de bildiği hem de vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği altyapı kanalizasyon projemiz. O da İller Bankası Yönetim Kurulu tarafından Aralık ayında onaylanmasının ardından yine İller Banka birlikte koordineli bir şekilde hem İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü hem de İller Bankası Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar son aşamaya geldi. İhale hazırlıkları tamamlanmak üzere en, kısa sürede ihalesini gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte yine kuzeyde iki tane arıtma tesisimiz olacak. Bir tanesi Akliman mevki diye tabir ettiğimiz Bostancılı Mahallesi'nin sınırları içerisinde oranın yer tesisleri yapıldı. Bir de Çukurbağ mevkinde ikinci bir biyolojik arıtma tesisimiz olacak. Bunların da yaklaşık 7,5 milyon liralık bir proje ihalesi gerçekleştirilecek. Bu konuda da İller Bankası hem Samsun Bölge Müdürlüğü hem de genel müdürlüğü yönünde çalışmalarımız koordineli bir şekilde devam ediyor. Çünkü bildiğim kadarıyla 8-9 ilden bir tanesi biyolojik arıtma tesisi olmayan. Bu sorunu da Sinop'un da bu dezavantajlı durumunu da ortadan kaldıracak bir çalışma içerisindeyiz. Yine güney sahillerinde de Korucuk Ordu Mahallesi'nin sınırlarında, Kalyoncu Deresinin yan tarafında bizim terfi istasyonumuza da güney arıtma projesi tamamlandığında proje ihalelerine çıkılacak. Proje ihalelerinden sonra yapım ihaleleri tamamlandığında biz bütün evsel yatıklarımızı arıtmış olacağız. Yine bulunduğumuz tesisin denizi mavi bayrak alabilecek bir potansiyele sahip. Deniz kirliliği açısından çok temiz. Hem orman plajı hem de yuvam kampının olduğu birçok Karakum plajlarında olduğu gibi birçok plajda. Ama yine de biz yuvam tesislerimize bir mavi bayrak almak istiyoruz. Bu sene yapacağımız yaz aylarına kadar paket arıtma sistemiyle yuvam tesislerinin plajları da mavi bayrağa kavuşmuş olacak. Kendi evsel atıklarımızı kendi konaklayan ve burada hizmet alan vatandaşlarımızın atıklarını da arıtarak Sinop'un uzun yıllar sonra mavi bayraklı plajda kavuşturmuş olacağız.

"Dar gelirli vatandaşlarımız çok gönül rahatlığıyla hiçbir ücret ödemeden askıda yemek kampanyasından faydalanabilirler"

Özellikle gerek içme suyundan gerekse diğer kamusal hizmetler bakımından 550'ye yakın çalışanımızla 7/24 Sinop'taki vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların sorunlarını çözmek için gece gündüz gayretle çalışıyor arkadaşlarımız. Onların da emeklerine sağlık. Geçtiğimiz günlerde Uğur Mumcu Meydanı'nda Halk Ekmek reyonumuzu açmıştık. O reyonların, satış reyonlarının ikincisi, üçüncüsü kentimizin değişik mahallelerine, ana arterlerinde açılacak. Yine geçtiğimiz hafta Osmaniye mahallemizde Otogarın üst katında kent lokantamızın birinci şubesini açmıştık. Orada da hem kamu çalışanları yönünden hem öğrenciler yönünden hem de sanayi esnaflarındaki çalışan sanayi işçilerimizin katılımı yönünden, hizmet alması yönünden önemli bir lokasyondu. Özellikle yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız, karayoluyla gelip giden, toplu taşımayı, otobüs kullanan vatandaşlarımızın da uğrak noktalarından bir tanesi. Hem dar gelirli vatandaşlarımızın hem de o bölgedeki kamu çalışanların, öğrencilerin de lokasyon olarak önemli ve yoğun olduğu bir yerde de kent lokantasını açtık. Kent lokantasında da aynı zamanda askıda yemek kampanyamız var. Dar gelirli vatandaşlarımız çok gönül rahatlığıyla hiçbir ücret ödemeden askıda yemek kampanyasından faydalanabilirler. Yine Sim-bel şirketimizin internet üzerinden de online bir bağış durumu söz konusu olacak. Vatandaşlarımız bağış yapmak isterlerse askıda yemek kampanyamıza destek olmak isterlerse online üzerinden onu da gerek yurt içinden, gerek başka illerden gerekse yurt dışından ona da katkı vermiş olacaklar. Biz gerek halk ekmek reyonlarımızın gerekse kent lokantalarımızın diğer şubelerini de açarak gerek emekli vatandaşlarımızın, gerek dar gelirli vatandaşlarımızın gerekse öğrencilerimizin hatta bunların dışına tüm vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla onların istedikleri kalitede gerek ekmek, gerekse unlu mamuller, gerekse yemek imkanlarımızı da sefer seferber ettik ve halkımızın hizmetine sunduk."