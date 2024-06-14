Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Tatilcileri Boğulma Vakalarına Karşı Uyardı

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MUSTAFA USTA

(SİNOP)- Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Özellikle, tatilcilerimize seslenmek istiyorum; riskli havalarda cankurtaran ekiplerimiz ve zabıta ekiplerimiz Rip akıntısının yoğun olduğu dönemlerde ve boğulma vakalarının sık görüldüğü yerlerde yüzme bilmeyen aileleri denize girmemeleri noktalarında veya açılmamaları konusunda uyaracaklar. Hem görsel olarak filamalarla uyaracaklar hem de sözlü olarak uyaracaklar. Mutlaka bu uyarılara dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Kurban Bayramı öncesi ve yaz sezonu öncesi Sinop'u ziyaret ederek denize girecek olan vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyardı. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, şöyle konuştu:

"2023 yılının yaz ayında çok üzücü vakalarla karşılaştık. Hem il genelinde kayıplarımız oldu, Tüm denizlerimizde oldu aslında. Sinop'ta payını aldı. Dilerim, böyle bir durum yaşanmaz. Karadeniz sahillerinde özellikle Rip akıntılarının çok olduğu sahillerde daha çok karşılaşıyoruz boğulma vakalarıyla. Kuzey sahillerimiz özellikle çok riskli bölgeler. Biz Sinop'a gelen hemşehrilerimizi, Sinop'a gelen tatilcileri Sinop'ta ağırlamaktan çok mutlu oluyoruz. Kendilerini her daim bekliyoruz. Onları güzel anılarla uğurlamak istiyoruz. Belediyemiz olarak 2024 yaz ayında geçen sene sayısı 5 olan, arama kurtarma ekiplerimizi 3 katına çıkarttık. 15 tane arama kurtarma çalışanımız var. Kuzey sahillerimizde 5 noktada, güney sahillerimizde ise 2 noktada cankurtaran ve arama kurtarma ekiplerimiz olacak. Onları ATV, Zodyak ve diğer donanımlarla destekledik ve takviye yaptık. Tam 3 ay süreyle alanında uzman, belgeli, yetkin ve geçmiş yıllarda çalıştırdığımız arkadaşlarımızdan 15 arkadaşımız arama kurtarma faaliyetlerinde sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar görevlerinin başında olacaklar. Biz Mobil plajını da halk plajı olarak tanımladık. Oraya da bir arama kurtarma ekibi oluşturduk. Eski adıyla Öztürkler plajı olan plaja da arama kurtarma ekibi yerleştirdik. Kuzey sahillerimizde Kumkapı'dan başlayarak Akliman mevkiine kadar olan bölümde 5 ayrı noktada, toplamda Kuzey sahillerinde bin metrede hem gözetleme kulemiz, hem arama kurtarma ekiplerimiz jetski, Zodyak ve ATV ile tam donanımlı olarak faaliyetlerde bulunacaklar.

"Tüm plajlar ücretsiz olarak vatandaşlarımızın erişimine açık olacak"

2024 yazının can kayıpsız, boğulma vakalarının çok az olduğu hiç yaşanmadığı bir yaz diliyorum. Özellikle, tatilcilerimize seslenmek istiyorum; riskli havalarda cankurtaran ekiplerimiz ve zabıta ekiplerimiz Rip akıntısının yoğun olduğu dönemlerde ve boğulma vakalarının sık görüldüğü yerlerde yüzme bilmeyen aileleri denize girmemeleri noktalarında veya açılmamaları konusunda uyaracaklar. Hem görsel olarak flamalarla uyaracaklar hem de sözlü olarak uyaracaklar. Mutlaka bu uyarılara dikkat etmelerini istiyoruz. Sinop çok güzel bir şehir. 3 tarafı denizlerle çevrili bir şehir. Türkiye'miz de öyle. Biz aynı zamanda vatandaşlarımızın plajlarımızın erişiminde plaj erişim yolları açıyoruz. Bu sene biliyorsunuz, Çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının bir çalışması vardı. Bakanlık, Sinop valiliği ve belediye başkanlığımızın ortak bir çalışmasıyla plajlara erişim noktasında tüm engelleri kaldırma kararı aldık ve kaldırdık. Tüm plajlar ücretsiz olarak vatandaşlarımızın erişimine açık olacak. Aynı zamanda erişimin olmadığı noktalara da dün itibariyle Kuzey sahillerimizde 3 tane yolu da açtık. Bugün faaliyete geçecek. Yine Güney sahillerimizde de açacağımız yollar olacak."