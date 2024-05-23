Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 kişi tutuklandı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonla 11 ilde bin 218 kişiden 17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen dolandırıcılık çetesi çökertildi. Yapılan operasyonlarda 43 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 milyon TL değerindeki 14 araç ve 14 gayrimenkul, 425 adet banka hesabı, 69 adet kripto varlık cüzdanına el konuldu.

23.05.2024 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 kişi tutuklandı

SİNOP - Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonla 11 ilde bin 218 kişiden 17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen dolandırıcılık çetesi çökertildi. Yapılan operasyonlarda 43 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon sonucunda, "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kazanılan mal varlığı değerini aklama" suçlarına karışan şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında, İstanbul, İzmir, Diyarbakır başta olmak üzere 11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. "Forex Yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekenin, 1218 kişiden yaklaşık 17 milyar TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İlk etapta 32 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devamında toplamda 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 milyon TL değerindeki 14 araç ve 14 gayrimenkul, 425 adet banka hesabı, 69 adet kripto varlık cüzdanına el konuldu. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 360 bin 600 euro, 320 bin 650 Türk lirası, 1000 dolar, 1 adet tabanca, 1 adet kripto varlık soğuk cüzdan, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 43 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 20'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Banka, Sinop, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Operasyon, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
21:15 Kupa finalinde yaptıklarına bakın Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:55:00. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement