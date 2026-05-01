Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması: Emeğin Onurunu Savunmak, Adaletsizliğe Karşı Ses Yükseltmek İçin Toplandık - Son Dakika
Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması: Emeğin Onurunu Savunmak, Adaletsizliğe Karşı Ses Yükseltmek İçin Toplandık

01.05.2026 15:57  Güncelleme: 16:48
Sinop 1 Mayıs Tertip Komite Başkanı Muhittin Durdu, "Bugün burada yalnızca bir bayram kutlamak için değil, emeğin onurunu savunmak, adaletsizliğe karşı ses yükseltmek, sömürüye karşı omuz omuza durmak için toplandık." dedi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop 1 Mayıs Tertip Komite Başkanı Muhittin Durdu, "Bugün burada yalnızca bir bayram kutlamak için değil, emeğin onurunu savunmak, adaletsizliğe karşı ses yükseltmek, sömürüye karşı omuz omuza durmak için toplandık." dedi.

Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin çağrısı üzerine sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, Eski Otogar mevkisinde bir araya geldi, pankartlar ve sloganlarla kutlamanın yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında açıklama yapan 1 Mayıs Tertip Komite Başkanı Muhittin Durdu, şunları söyledi:

"Bugün burada yalnızca bir bayram kutlamak için değil, emeğin onurunu savunmak, adaletsizliğe karşı ses yükseltmek, sömürüye karşı omuz omuza durmak için toplandık. Bugün 1 Mayıs. Bugün işçinin, emekçinin, üretenin, alın teriyle yaşayanların birlik, mücadele ve dayanışma günü. Bu toprakları ilmek ilmek dokuyanlar, ömrünü fabrikaların çarkında, tarlaların hasadında, dersliklerde, atölye tezgahlarında, masa başlarında feda edenler. Emekliler, demokrasi ve sınıf mücadelesinden emekli olmayanlar. Bükülmüş bellerimizi teslimiyet sanıyorlar. Yanılıyorlar. Susuz bırakılan sofralarımızı kader sanalım istiyorlar. Aldanıyorlar. Biz sınıftan emekli olmadık, biz kavgayı saçlarımızın akıyla, ömrümüzün sabrıyla yeniden kuşandık."

Kutlamalara katılan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ise şöyle konuştu:

"Bugün korkunun sofrasında yılgınlık yemeyenler aramızda. Boyun eğmeyenler, siyasi aidiyeti ne olursa olsun bir araya gelenler dayanışma içerisinde olan ve mücadele edenler bugün burada. Doğanın sömürülmesine karşı yaşam alanlarımızı savunmak için tarafız. Biz emeğin sömürülmesine karşı, emeğin haklı mücadelesinin yanındayız ve tarafız. Taraf olmaya devam edeceğiz. Kadına şiddete karşı İstanbul sözleşmesinin yanındayız ve bir an önce imzalanmasını istiyoruz. İşsizliğe karşı, taşeronlaşmaya karşı kadrolu ve güvenceli istihdamı savunuyoruz ve tarafız. Yobaz eğitime karşı bilimsel, laik ve demokratik eğitim sistemini savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Bugün bu meydanda olanlar, ülkenin aydınlık yarınlarını oluşturanlar olacaklar. Hepimiz birlikte olmak zorundayız. Dayanışma içinde olmak zorundayız."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması: Emeğin Onurunu Savunmak, Adaletsizliğe Karşı Ses Yükseltmek İçin Toplandık - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlaması: Emeğin Onurunu Savunmak, Adaletsizliğe Karşı Ses Yükseltmek İçin Toplandık - Son Dakika
