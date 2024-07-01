Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Son Dakika
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Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Sinop\'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Sinop'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde protokol tarafından denize çelenk bırakıldı. Kutlamalar, Sinop Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Sinop Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu, Denizcilik ve Kabotaj Kanunu hakkında bilgiler vererek bayramın önemine vurgu yaptı. Ardından Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer protokol üyeleri denize çelenk bıraktı.

01.07.2024 14:31  Güncelleme: 14:33
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Sinop'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde protokol tarafından denize çelenk bırakıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları Sinop Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine vurgu yapan Sinop Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Denizcilik ve Kabotaj Kanunu hakkında bilgiler verdi.

Kabotaj Bayramı'nın ilan edilme sürecinden bahseden Uzunoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk milleti, denizlerinde de egemenlik hakkını kazanmış ve bu tarihi, Denizcilik Bayramı olarak kutlamaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda büyük kayıplar veren ve başlattığı kurtuluş mücadelesi ile tekrar güç kazanan ülkemiz için 'Kabotaj Kanunu' bağımsız Türkiye'nin denizlerde de egemen olduğunun açık bir göstergesi ve bunun tüm dünyaya ilanı olmuştur. Bu sebeple, 1926 yılından beri 1 Temmuz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak her yıl büyük bir sevinçle kutlanmaktadır" dedi.

Uzunoğlu, "Toplumuzun çoğunluğu tarafından yeteri kadar bilinmeyen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın daha etkin kutlanması ve anlatılması, deniz sevgisi ve kültürünün oluşturulması, denizcilik açısından zengin bir potansiyele sahip Türkiye denizciliğinin en iyi şekilde değerlendirilerek dünya denizciliğinde hak etiği yere ulaştırılması, denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık ve deniz taşımacılığı konularında bütün vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, denizlerimizin, kıyı ve sahillerimizin öneminin daha iyi kavranması gerekmektedir" diye konuştu.

Ardından tekne ile denize açılan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer protokol üyeleri, Sinop açıklarında deniz şehitlerinin ruhuna dua okuyarak denize çelenk bıraktı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı - Son Dakika

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