Sinop\'ta 15 Temmuz Demokrasi Zaferi

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi, ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu.

Sinop'ta mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü düzenlendi, halk caddede gördüğü mehter takımına büyük ilgi gösterdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen halk sokaklarda demokrasi nöbetine devam etti. Sinop'ta düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde yürüyüş ve demokrasi nöbeti düzenlendi. Eski otogar toplanma alanı önünden protokol ile birlikte mehter takımı eşliğinde hareket eden 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, Sakarya Caddesi üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Caddeden marşlar eşliğinde geçen mehter takımına yürüyüşün dışında bulunan halk büyük ilgi gösterdi.

Mehter Takımının gösterisi ile başlayan Demokrasi Nöbeti; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Etkinliğin devamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitap etmesiyle devam etti. Daha sonra Sinop Valisi Mustafa Özarslan halka hitap etti. Vali Özarslan konuşmasında; milletin cesareti, demokrasinin önemi, şehit ve gazilerin canları pahasına gösterdikleri kahramanlıkların çok değerli olduğunu ifade etti.

Demokrasi nöbetine; Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP