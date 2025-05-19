Sinop'ta 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilk tören Sinop Valiliği önünde yapıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan program, Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra program Uğur Mumcu Meydanı'nda devam etti. Burdaki törende de saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlerin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve Gençliğin Ataya Cevabı'nı seslendirdiği program, halk oyunları ve spor gösterileriyle devam etti.

Tören sonunda çeşitli turnuvalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törene, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.