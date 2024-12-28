Sinop'ta Asgari Ücret Tepkisi

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Haber : Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinoplu vatandaşlar, 22 bin 104 TL olarak belirlenin yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Bik vatandaş, "22 bin lira şaka gibi bir rakam. 22 bin liraya geçim nasıl bir şekilde olacak" derken bir başka vatandaş da "Ev kiraları 15 bin lirayken asgari ücretli nasıl geçinir? Sihirbaz olmak gerekir" diye konuştu.

Sinop'ta yaşayan vatandaşlar, 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak olan asgari ücrete tepki gösterdi. Emin Özmen, şöyle konuştu.

"29 bin lira ya da 30 bin lira arası beklenti vardı. 22 bin lira şaka gibi bir rakam. 22 bin liraya geçim nasıl bir şekilde olacak? Ev kirası, doğal gaz, elektrik derken 22 bin lira şaka gibi geliyor bana. Allah yardımcımız olsun. Ben 28- 29 bin lira daha mantıklı diye düşünürken şok edici bir şekilde 22 bin lira insanları hayal kırıklığına uğrattı. Hayat hızlı bir şekilde akıyor ve her güne başlarken bir zamla başlıyor. Hani bir atasözü vardır ya, kaşıkla verilip kepçeyle tekrar geri bir şekilde alınması. İnsanlar artık geçim derdine düştü."

"Her şeye günden güne zam geliyor"

Orhan Tuncer, "Durumları görüyorsunuz. Her şeye günden güne zam geliyor. Az önce ufak bir lamba aldım ve 80 lira verdim. Ufacık şeye 80 lira mı verilir? 15 bin liradan aşağı kira yok. Sinop gibi bir yerde 15- 20 binden başlıyor kiralar. Yeni yılda tekrar zam yapılacak" dedi.

Aziz Ünal, "Yetmeyeceğini bizi yönetenler de biliyor da, bize söyleyecek bir şey kalmıyor. Bize yönetenlere tavsiyem şu. Pazara, markete gidip baksınlar" derken Serdar Alay, "Yetmez. Asgari ücretin en az 25 bin, 26 bin lira bandında olması lazım. Benim çocuklarım okuyor. Ben onlara harçlık veremiyorum. Nasıl geçineceğiz? Asgari ücretin gerçekten bu ülkeye emeğini veren insanların emeğinin çalındığı belli. 3 toplantı yapıyorlar ve ardından insanların uyuduğu saatte açıklama yapıyorlar. Böyle bir mantık yok. Asgari ücretliler bu şekil geçinemez" ifadelerini kullandı.

Hasan Yüksel ise " Türkiye'de asgari ücret ile emekliler 12 bin ile 22 bin lira arasına sıkıştırılmıştır. Sinop gibi bir yerde ev kiralarının 15 bin lira olması nedeniyle asgari ücretli nasıl geçinir? Sihirbaz olmak gerekir. Bunu yetkililer nasıl düşünmüyor? Bugün asgari ücret ile geçinilmez. Ev kirası mı verecek? Kimse üzerine bir şey almayacak mı? Ayakkabısı, pantolonu, elbisesi eskimiyor mu" dedi.