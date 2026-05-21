Sinop'ta Balık Fiyatları Arttı

(SİNOP) - Sinop'ta balık avı sezonunun 15 Nisan'da sona ermesiyle balık tezgahlarındaki satışlar düştü, fiyatlar yükseldi.

Balık avı sezonunun 15 Nisan'da sona ermesinin ardından Sinop'ta balık tezgahlarındaki satışlarda düştü. Av yasağının başlaması, tezgahlara fiyat artışı olarak yansıdı. Sinoplu balıkçılar yurttaşın "pahalılıktan" şikayet ettiğini ifade ettiler.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, yaptığı açıklamada kıyı balıkçılığı yapıldığını, gırgır ve trollerle avcılık yapılamadığını vurguladı. Hava muhalefeti nedeniyle balıkların tezgaha getirilemediğini aktaran Gündoğdu, fiyatların bu sebeple yüksek olduğunu anlattı. Gündoğdu, ancak havanın ısınması ve kıyı balıkçılığının artmasıyla birlikte tezgahlarda balığın bollaşacağını ve fiyatların biraz düşeceğini bildirdi.

Gündoğdu, şu anda barbundur, mezgittir ve istavrit fiyatlarının 500 lira civarında olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Tabii ki halka göre pahalı, tutan balıkçıya göre ucuz. Ekonomik durum gün geçtikçe biraz daha kötüleşiyor. İnsanların alım gücü biraz daha düşüyor. Eskisi gibi değil. 2 kilo balık alan 1 kilo 1,5 kilo civarında balık alıyor. Öyle aman aman, 'Evimde 4 kişi var. Şuradan 2 kilo balık alayım' diyen yok. 2 kilo ise 1 kiloya düşüyor. Biraz daha ucuz balıklara yöneliyor vatandaşlarımız. Sürekli kredi kartı. Ağırlıklı olarak kredi kartı. Vatandaşın cebinde nakit yok. Alım gücü yok. Parası yok cebinde."

"İNSANLARDA PARA YOK"

Balıkçı Tolga Karabulut ise sezonun "zayıf gittiğini" söyleyerek, "Zaten sezonda da zayıftık. Şu anda da zayıfız. İnsanlar geliyor 200, 300 lirayı pahalı buluyorlar. İnsanlara da hak vermek lazım. İnsanların cebinde de parası yok. İnsanların durumu da yok. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama balık da olmadığı için biz de mağduruz. Artık kimse nakit taşımıyor. Herkes kredi kartlarıyla alışveriş yapıyor. İnsanların alım gücü yok. Kimsenin cebinde parası yok. 300, 500 lira pahalı geliyor insanlara. Neden pahalı geliyor? Çünkü insanlarda para yok. İnsanların alım gücü yok, parası yok. İnsanlar aç, garip, sefil" diye konuştu.