Sinop\'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Fener Alayı Düzenlendi

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'nci yılı kutlamaları dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Sinop, Cumhuriyet'in 101'nci yılını coşkuyla kutladı. Her yıl düzenlenen fener alayı bu yıl da geniş bir katılım ile gerçekleşti. Bayram sevincini yaşayan vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklar ile sokaklara akın etti.

Genç- yaşlı yüzlerce kişinin katıldığı fener alayı Sinop Hükümet Konağı önünden başladı, İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde son buldu. Fener alayına CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Metin Gürbüz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.