Sinop’ta Doğa Temizliği İçin Önemli Etkinlik Başlatıldı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, bir günde kentin kuzey plajlarından 5 kamyon plastik ürün çıkardıklarını belirterek, "Hala da çıkarmaya devam ediyoruz. Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum; lütfen doğamızı temiz tutalım, çevremizi kirletmeyelim" dedi.

Sinop Belediyesince "Temiz şehir, temiz gelecek" etkinliği başlatıldı. İki gün sürecek etkinlik kapsamında, şehrin farklı noktalarına gidilerek temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmalara TEMA Vakfı üyeleri, gönüllüler ve Sinop Belediyesi personeli katıldı.

Etkinlik hakkında ANKA Haber Ajansı'na bilgiler veren Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, günün güzel geçtiğini ifade etti. Özellikle sahile yakın yerlerde yaz sezonu başlamadan plajları ve sokakları temizlediklerini anlatan Gürbüz, "Özellikle, Karadeniz sahilleri gerek rüzgarlarla gerekse dalgalarla çok büyük bir çöp yükü altında. Kumsallarımızda temizlenmeyen plastikler, poşetler, polyesterler ürünler mikro plastiğe dönüşüyor. Tozarak havamızı, suyumuzu ve plajlarımızı kirletiyor" diye konuştu.

Kentteki Kuzey Surlarına yakın konumda büyük kirlilikle karşılaştıklarını ve bunları temizlediklerini ifade eden Gürbüz, şunları söyledi:

"Amacımız yaz sezonu gelmeden bütün plajlarımızı temiz bir şekilde kullanıma açmak. Özellikle, tüm Türkiye'deki yurttaşlarıma ve çevre gönüllülerine seslenmek istiyorum; ihtiyacınız olanları tüketin. Tükettiklerinizin ambalajlarını mutlaka çöp çıkarma saatlerinde ayrıştırma tesislerine, çöp konteynerlerine, çöp poşetleriyle saatinde çıkarın. Gerek vakitsiz çıkan çöpler gerekse doğaya salınan, doğaya atılan çöpler bize çok kötü geri dönüyor. Hem sağlığımız hem doğamız kirleniyor. Bugün onlarca kamyon çöp çıkarıldı. Özellikle, plastik ürünler ve polyester ürünler çok yoğundu. Emekçilerimize, temizlik görevlilerimize, doğa dostu, çevre dostu yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.

"Lütfen doğamızı temiz tutalım, çevremizi kirletmeyelim"

Bugün bu etkinliğe yüzlerce gönüllümüz katıldı ve tüm sahillerimizi temizledik. 18 Haziran'da Boztepe Yarımadası'nda, yani Sinop'u çevreleyen yarımadada da temizlik yapacağız. Hem plajlarımızı hem de yol kenarlarını temizleyeceğiz. Bugün, sadece Kuzey plajlarında Kumkapı'dan başlayarak kuzey surlarının önüne kadar 5 kamyon plastik ürün çıkardık. Hala da çıkarmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımı taşıma kolaylığı olsun diye surlarımızın önünde iple çekiyorlar. Tüm yurttaşlarıma sesleniyorum; lütfen doğamızı temiz tutalım, çevremizi kirletmeyelim. Doğaya attığımız her plastik, doğaya attığımız her çöp bize hastalık olarak, sağlıksız bir ortam olarak geri dönüş yapıyor. Lütfen duyarlı olalım."