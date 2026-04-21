Sinop'ta Ekonomi Krizi ve Seçim Talepleri

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yurttaşlar, artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle geçinemediklerini anlattı. Emekli Nermin Tütüncü, "Seçim istiyoruz, iktidar değişsin. Biz de rahatlayalım, artık geniş bir nefes alalım. Baharımızın sonlarını yaşıyoruz, hiç değilse bir rahat yaşayalım" dedi.

Türkiye'de emekli oranının en yüksek olduğu illerden Sinop'ta yurttaşlar ANKA Haber Ajansı'na ekonomiyi değerlendirdi.

Emekli yurttaş Özcan Küçükali, Türkiye'nin üretimi olmayan ve sürekli yüksek faizlerle borçlanarak alınan paraların altında ezilen bir ekonomi olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

"Ülkenin bütün gelirlerini dolaylı vergilerle gariban halkın sırtından alıyorlar. Dolaylı vergiler bütün vergiler içerisinde en adaletsiz vergidir. Toplanan bu vergilerin nerelere harcandığıyla ilgili halkımızın doğru düzgün hiçbir bilgisi yok. Harcamalara baktığımız zaman da bunun saray ekonomilerine, dolayısıyla bazı vakıflar üzerinden bazı alanlara pompalandığını, tarikatlara pompalandığını görüyoruz. Toplanan vergiler hiçbir zaman halka adil bir şekilde geri dönmüyor. Buna karşılık büyük şirketlerin milyonlarca lira tutarında vergileri affedilerek onlara ayrıcalık sağlanıyor. Bizim 10 lira borcumuz olsa devlet bizi bırakmaz. Devlet kökümüzü söker ama onlara sıra geldiği zaman onların vergilerini affeder. Vergide adaletsizlik ile ülkenin gelirinin adaletsiz bir şekilde aktarıldığını görüyoruz. Demokrasinin olmadığı yerde bu işler yürümez. Biz kendi hak ve hukukumuzu savunduğumuz an bütün polisleri ve jandarmayı tepemizi dikenler, milyarlarca vergileri kaçıranların asla üzerine gidemiyor. Çünkü sistem onların çıkarları üzerine kurulu."

"Nereden alışveriş yapıyorlarsa beraber yapalım"

Fikret Keser isimli yurttaş da şöyle konuştu:

"Ekonomiyi son dönemde hiç beğenmiyorum. Vatandaşın hali belli değil mi? Emeklinin hali belli değil mi? 20 bin lirayla ay sonu geliyorsa Meclis'tekiler bir ay denesinler. Nereden alışveriş yapıyorlarsa beraber yapalım. Bugün emekli olursan demek ki zordasın. Türkiye'nin yüzde 80'i zorda. Enflasyon dersen yüzde 20'lere inecek enflasyon yüzde 60'larda devam ediyor. Almanya bizi niye kıskanmasın? Çünkü oradan 30 bin avroya aldığın sıfır arabayı 90 bin avroya satıyorsun burada. Bunu Alman kıskanmaz mı? Kendisi 5 bin kar ediyor. Buradakiler 60 bin avro kar ediyor. Bir tane devlete, bir tane sana, bir tane vergiye."

Rabia Çelebi isimli emekli vatandaş, "Her şey meydanda. Ben emekli öğretmenim. Gücüm ancak buraya gelip ucuz diye burada çay içmeye yetiyor. Evden de yiyecek getiriyorum, hazır almaya gücüm yetmiyor. Gariban arkadaşlarla burada oturup bir bardak, en fazla iki bardak çay içebiliyoruz. Bir simit 25 lira. Benim evim olduğu halde çok zorlanıyorum" şeklinde konuştu.

"Bu hükümeti istemiyoruz"

Emekli Nermin Tütüncü ise şunları söyledi:

"Ekonomiden memnun olmadığım gibi ne sağlık ne eğitim ne çiftçimiz kaldı. Fakirlikten, açlıktan artık herkes ölecek. Bir çayın yanına simit alamıyoruz. Evden yapıp getiriyoruz. Yaşlıyız, taşımaya da zorlanıyoruz ama ne yapalım? Çayla bir şeyler yiyelim diye evden getiriyoruz. Ben 75 yaşındayım, böyle bir ekonomi görmedim. Her şey perişan. Elimizden geldiğince bu hükümeti istemiyoruz. Seçim istiyoruz, iktidar değişsin. Biz de rahatlayalım. Artık geniş bir nefes alalım. Zaten sonbaharımızdayız. Baharımızın sonlarını yaşıyoruz, hiç değilse bir rahat yaşayalım."