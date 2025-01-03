Sinop'ta Emlak Krizi: Satışlar Düşüyor

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta emlakçılık yapan Ahmet Atalay, "2023 yılında ayda 3-4 daire satardık. Şimdi 6 ayda bir daire belki satıyoruz, belki satamıyoruz" derken, bir başka emlakçı Nurol Özusta, kiraların yüksek oluşundan şikayet etti.

Sinoplu emlakçılar sektörün durumunu ANKA'ya değerlendirdi. Artık daire satamadıklarını belirten Emlakçı Ahmet Atalay şunları söyledi:

"Evine bir ekmek getiren kendini mutlu görüyor"

"Emlak sektörü şuanda Türkiye'de bitmiş durumda. Biz şu anda boşuna vergi ödüyoruz, boşuna kira veriyoruz. Sırf, yerimiz belli olsun diye buralarda oturuyoruz. Arkadaşlarımızla çay, çorba içip günü tamamlayıp eve gidiyoruz. Şu anda Türkiye'de emlak sektörü bittiği gibi Türkiye' de her şey bitti. Yani, artık vatandaşın nefes alacak hali kalmadı. Emekli desen zaten bitti. Bir faiz olayı çıkardılar, millet paralarını faize yatırdı. Bu sefer ne olacak? Faiz olayı bitecek. Bittiği zaman 'faizi düşürdük' diyecekler. Sonra ev fiyatları artacak, kiralar artacak. Arttığı zaman da ne olacak; insanların alım gücü kalmayacak. Dolayısıyla ülke şu anda bitmiş durumda.

"2023 yılında sattığım evleri şu anda satmakta çok zorlanıyorum"

Daha emekliye, işçiye, memura zam gelmeden bir sürü maddeye zam geldi. Bu tek adam rejimi dolayısıyla sayın cumhurbaşkanının ağzından ne çıkıyorsa Türkiye'de bu uygulanıyor. İşte tek adam rejimi kötü dediğimiz konu buydu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mağdur oluyor. Şu anda ben eskiye rağmen 2023 yılında sattığım evleri şu anda satmakta çok zorlanıyorum. 2023 yılında ayda yaklaşık 4 daire satardık. Şimdi 6 ayda bir daire belki satıyoruz belki satamıyoruz. Bizim masraflarımız hiçbir şekilde karşılanmıyor. Devletin bize vermiş olduğu hiçbir katkı yok. Tam tersine vergileri yükselterek bizim yaşama hakkımızı elimizden alıyorlar. O yüzden, şu anda biz bitik durumdayız. Tek ben değil. Benim gibi nice emlakçı arkadaşlarım, bizim gibi nice esnaf arkadaşlarımız, emekli arkadaşlarımız bitik durumda. Eskiden tazminat alındığı zaman bir ev, bir araba alabiliyorduk. Şimdi artık o da yok."

"Giden ekonomik şartlar da hiç iyi değil"

Sinoplu emlakçı Nurol Özusta ise, "Emlak piyasası hiç iyi değil, çok kötü. Ev sahipleri çok yüksek kira artışı istiyorlar ama vatandaş bunu veremiyor. Bir kira bedeli 15, 17, 20, 25, 30, 35 bin lira civarlarında. Bu rakamları veremiyorlar. Milletin hali de zaten çok kötü. Giden ekonomik şartlar da hiç iyi değil. Satılık dairelerde oturulmayacak fiyatlar 2 milyon 500 bin, oturulacak daireler ise 6, 7 milyon. Bu sene öğrenciler de bize gelmedi. Hepsi devletin yurtlarına yerleştirildi. Bir kişilik yere 2, 3 kişi yattılar. Alım gücü de yok, ev sahipleri de 2 milyonluk evine 4 milyon diyor" ifadelerini kullandı.