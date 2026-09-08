Sinop'ta evlilik kredisi alan çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi - Son Dakika
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Sinop'ta evlilik kredisi alan çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

Sinop\'ta evlilik kredisi alan çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi
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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Evlilik Kredisi'nden yararlanan çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Süreçler Eğitimi" düzenledi. İŞGEM salonunda gerçekleştirilen programda iletişim, problem çözme ve ebeveynlik konuları ele alındı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bakanlığın sunduğu Evlilik Kredisi hizmetinden faydalanan çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Süreçler Eğitimi" düzenledi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çalışmaları kapsamında evlenecek çiftlere rehberlik etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Biriminde görevli Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından Evlilik Kredisi hizmetinden yararlanan genç çiftlere eğitim verildi.

Sinop Valiliği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) salonunda gerçekleştirilen programda; evlilikte eş seçimi, evliliğin hukuksal, toplumsal ve kültürel boyutları ile eşlerin karşılıklı yükümlülükleri ele alındı.

Aile Eğitim Programı (AEP) eğitim modülü çerçevesinde düzenlenen oturumlarda ayrıca aile içi sağlıklı iletişim, problem çözme becerileri ile ebeveynlik rol ve sorumlulukları gibi kritik başlıklar detaylıca işlendi. Çiftlerin sorularının yanıtlanmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA

Evlilik, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta evlilik kredisi alan çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi - Son Dakika

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