Sinop\'ta Gastronomi Hayır Etkinliği

Sinop'ta, Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından hayır etkinliği düzenlendi.

Sinop Kapalı Pazaryeri girişinde düzenlenen hayır etkinliğinde Sinop'a özgü nokul, kurabiye, tarhana, mercimek köftesi, yaprak sarma gibi geleneksel lezzetler vatandaşların beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında elde edilen gelirlerin, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağına malzeme alımında kullanılacağı belirtildi.

Ayrıca, Sakarya Caddesi ve pazar yerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz irmik helvası ikram edildi. Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de standın başına geçerek helvayı vatandaşlara bizzat kendi elleriyle ikram etti. - SİNOP