Sinop'ta Hayvanlara Yem Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta Hayvanlara Yem Desteği

Geniş Video İzle

Sinop'ta kar temizleme ekipleri, evcil ve yabani hayvanlara yem desteği sağladı.

27.11.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta evcil ve yabani hayvanlara yem desteği

SİNOP - Sinop'ta kar temizleme çalışması yapan ekipler, evcil ve yabani hayvanlara yem desteği sağladı.

Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, karla kapanan yolları açma çalışması sırasında hayvanları da unutmadı. Ekipler, karla kaplı alanlarda yiyecek arayan evcil ve yabani hayvanlar için yemleme çalışmaları gerçekleştirdi.

"Kar yollarımızı kapatabilir, ancak yüreklerimizi asla" diyen ekipler, kış şartlarında hem insanların güvenliğini sağlamak hem de doğal hayatı korumak adına çalıştıklarını söyledi.

Sinop\'ta Hayvanlara Yem Desteği
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Yabani, Yerel, Yaşam, Dünya, Sinop, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Hayvanlara Yem Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
12:39 ’’Yenidoğan Çetesi’’ davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı’ndan tepki ''Yenidoğan Çetesi'' davasında tutuksuz sanık hemşireye Mahkeme Başkanı'ndan tepki
11:50 Belediyelerin borçlarına ilişkin karar çıktı Belediyelerin borçlarına ilişkin karar çıktı
10:25 Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı
19:54 Gergerlioğlu’nun Kürtçe Konuşması Meclis’te Tepki Çekti Gergerlioğlu'nun Kürtçe Konuşması Meclis'te Tepki Çekti
19:44 Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı Bebeğin vücudunda dikkat çeken izler var! Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif bebeğin annesi tutuklandı
19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
18:50 DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında ’mevzuat’ tartışması DEM Partili Gergerlioğlu ile AK Partili Yanık arasında 'mevzuat' tartışması
18:34 Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Melisa Döngel, futbolcu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
18:14 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan’da izleyecek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını Macaristan'da izleyecek
17:56 RAMS Başakşehir’de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı RAMS Başakşehir'de Berkay Özcan kadro dışı bırakıldı
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 14:36:06. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Hayvanlara Yem Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.