Sinop\'ta İçme Suyu Hattında Arıza: Müdahale Başlatıldı

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Sinop'ta içme suyu ana isale hattında arıza meydana geldi.

Sinop Belediyesi ekipleri, Kılıçlı köyündeki ana isale hattında meydana gelen arızayı gidermek için çalışma başlattı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, arızanın 12 saat içinde tamamen giderilerek, su olmayan hatlara su verileceği bildirildi.

Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Turgut Sipahi konu ile ilgili bilgi vererek, "İsale hattındaki çelik boru arızası dolayısıyla bir an önce arızayı yapmak zorunda kaldık. Şu anda bazı depolarda suyumuz var. Şehir merkezlerinde bazı kesimlerde su var" dedi. - SİNOP