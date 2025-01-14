Sinop'ta İçme Suyu Hattında Arıza: Müdahale Başlatıldı - Son Dakika
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Sinop'ta İçme Suyu Hattında Arıza: Müdahale Başlatıldı

Sinop\'ta İçme Suyu Hattında Arıza: Müdahale Başlatıldı

Sinop'ta Kılıçlı köyündeki içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Sinop Belediyesi ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Yetkililer, arızanın 12 saat içinde giderileceğini ve su kesintisi yaşayan bölgelere su verileceğini açıkladı.

14.01.2025 17:23  Güncelleme: 17:25
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Sinop'ta içme suyu ana isale hattında arıza meydana geldi.

Sinop Belediyesi ekipleri, Kılıçlı köyündeki ana isale hattında meydana gelen arızayı gidermek için çalışma başlattı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, arızanın 12 saat içinde tamamen giderilerek, su olmayan hatlara su verileceği bildirildi.

Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Turgut Sipahi konu ile ilgili bilgi vererek, "İsale hattındaki çelik boru arızası dolayısıyla bir an önce arızayı yapmak zorunda kaldık. Şu anda bazı depolarda suyumuz var. Şehir merkezlerinde bazı kesimlerde su var" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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