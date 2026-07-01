Sinop’ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı

Sinop'ta 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören İskele Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Programda konuşan Sinop Liman Başkanı Murat Sapmaz, Kabotaj Bayramı'nın ilan edilme sürecinden bahsederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilip, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk milleti, denizlerinde de egemenlik hakkını kazanmış ve bu tarihi, Denizcilik Bayramı olarak kutlamaya başlamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda büyük kayıplar veren ve başlattığı kurtuluş mücadelesi ile tekrar güç kazanan ülkemiz için 'Kabotaj Kanunu' bağımsız Türkiye'nin denizlerde de egemen olduğunun açık bir göstergesi ve bunun tüm dünyaya ilanı olmuştur. Bu sebeple, 1926'yılından beri 1 Temmuz, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak her yıl büyük bir sevinçle kutlanmaktadır" dedi.

Daha sonra Vali Dr. Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve protokol üyeleri tekne ile açılarak şehitlerin anısına denize çelenk bıraktı. - SİNOP