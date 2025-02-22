Sinop'ta Kar Yağışı 357 Köy Yolunu Kapadı

Yerel

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 465 köyden 357'sinin yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı, 8 ilçede toplam 357 köy yolunu ulaşıma kapattı. Sinop İl Özel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre; Ayancık ilçesinde 71, Boyabat ilçesinde 69, Dikmen ilçesinde 28, Durağan ilçesinde 42, Gerze ilçesinde 40, Merkez 22, Erfelek ilçesinde 46, Türkeli ilçesinde 32, Saraydüzü ilçesinde 7 köy yolu olmak üzere toplamda 357 köy yolunun ulaşıma kapandı.

Sinop İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı köy yollarında sabahın erken saatlerinden itibaren yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattığı belirtildi.