Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 465 köyden 357'sinin yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'ta kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı, 8 ilçede toplam 357 köy yolunu ulaşıma kapattı. Sinop İl Özel İdaresi tarafından açıklanan verilere göre; Ayancık ilçesinde 71, Boyabat ilçesinde 69, Dikmen ilçesinde 28, Durağan ilçesinde 42, Gerze ilçesinde 40, Merkez 22, Erfelek ilçesinde 46, Türkeli ilçesinde 32, Saraydüzü ilçesinde 7 köy yolu olmak üzere toplamda 357 köy yolunun ulaşıma kapandı.
Sinop İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı köy yollarında sabahın erken saatlerinden itibaren yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattığı belirtildi.
Son Dakika › Yerel › Sinop'ta Kar Yağışı 357 Köy Yolunu Kapadı - Son Dakika
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