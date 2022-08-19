Sinop'ta keten kültürü müzeye dönüşüyor - Son Dakika
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Sinop'ta keten kültürü müzeye dönüşüyor

19.08.2022 09:31

Sinop'ta keten kültürü müzeye dönüşüyor Sinop'ta tarihi kale surları kalıntılarının arasına 19. yüzyılda inşa edilen Kuşüzümü Konağı, geçmişindeki yöresel keten kültürünü canlandırmak adına restore edilerek Keten Müzesi'ne dönüştürülüyor.

Sinop'ta keten kültürü müzeye dönüşüyor

SİNOP - Sinop'ta tarihi kale surları kalıntılarının arasına 19. yüzyılda inşa edilen Kuşüzümü Konağı, geçmişindeki yöresel keten kültürünü canlandırmak adına restore edilerek Keten Müzesi'ne dönüştürülüyor.

Yapımı 19. yüzyılın başlarına dayandığı tahmin edilen Tuzcular Caddesi üzerinde bulunan tarihi Kuşüzümü Konağı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteği ve İl Özel İdaresi ortak çalışmasıyla turizme kazandırılmak adına restore ediliyor. Yaklaşık 1 yıllık restore çalışmaları tamamlandığında Sinop'un geçmişindeki keten kültürünü yeniden yansıtacak ve turizme 'Keten Müzesi' olarak hizmet verecek.

Mayıs ayında ihalesinin tamamlandığını duyuran Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, proje ile ilgili başlayan çalışmalar hakkında İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Yaklaşık 10 milyon TL'lik bedele sahip olan restorasyonun kentin turizmine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Üçüncüoğlu, "Kuşüzümü Konağı, Özel İdare tarafından maliklerinden satın alınmış, KUZKA ile Özel İdare iş birliğiyle yüzde 75'i KUZKA yüzde 25'i Özel İdare olarak projesini onaylattık. Keten Müzesi olarak halkımızın hizmetine açacağız. Bu bölgede yetişen keten ürünleriyle ilişkili olarak projesini bakanlıktan onaylattık, ihalesi yapıldı ve müteahhit firma çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı" diye konuştu.

Açılışını Bakan Mustafa Varank yapacak

Restorasyon süresinin bir buçuk yıl olarak belirlendiğini fakat kendilerinin 1 yıl içinde bitirilmesini talep ettiklerini söyleyen Üçüncüoğlu, görkemli bir açılış gerçekleştirileceğini belirterek, "Sanayi ve Ticaret Bakanımız da gelecek, birlikte açacağız inşallah. Sözleşme yapılırken bakanımız Mustafa Varank o şekilde söz vermişti. Güzel bir tarihi eser, inşallah bunlardan daha fazlasını alır ve ilimize kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Tarihi Cezaevi'ne yürüme mesafesinde

Üçüncüoğlu, "Ayancık ve Sinop'ta üretilen ketenle ilgili bir proje oluşturuldu bunun yapımı için. Geçmişte üretilen ketenlerin Halk Eğitim Merkezi'nde hanımlar tarafından işlemesi yapılıyor. Burada hem onlar teşhir yapılacak, güzel bir eser kazandırılmış olacak. Tarihi Cezaevi'ne de yürüme mesafesinde, inşallah turizme güzel bir hizmet katmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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İhlas Haber Ajansı, Mustafa Varank, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta keten kültürü müzeye dönüşüyor - Son Dakika

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