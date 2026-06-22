Sinop\'ta Kırsal Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Değirmencili ve Veysel köylerinde yol altyapısını geliştirme ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Kırsal ulaşım ağının daha güvenli, konforlu ve dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, sahada yoğun mesai harcıyor. Yol altyapısının iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların ulaşım imkanlarının artırılması hedefleniyor. Sinop İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım hizmetlerinden faydalanabilmesi için yatırımların devam edeceğini ifade etti. - SİNOP