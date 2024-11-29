Sinop'ta Kuzu Kestanesi Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop'ta Kuzu Kestanesi Fiyatları Yükseldi

Geniş Video İzle

Erfelek'te kuzu kestanesi fiyatları 200-500 TL arasında değişiyor, satışlarda düşüş yaşanıyor.

29.11.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesinde yetişen kuzu kestanesi tezgahlarda 200 ila 500 TL arasında değişiyor. Sinop pazar yerinde kestane satışı yapan Ersan Öztürk, "2 sene önce ben 20 kilogram çuval çuval satıyordum. Bir vatandaş evine 2- 3 kilogram getirebiliyordu ama şimdi 1 kilogram kestane 250 liraysa yarım kilogram ancak alıyorlar. Satışlarımız özellikle son 15 gündür, bir aydır müthiş bir şekilde düştü" dedi.

Sinop'un Erfelek kuzu kestanesi tezgahlarda 200 ila 500 TL arasında değişiyor. Kabuğundan kolay ayrılan, lezzeti ve parlak rengiyle kuzu kestanesi olarak adlandırılan Erfelek kestanesi pazar tezgahlarında yerini aldı.

Sinop pazar yerinde kestane satışı yapan Ersan Öztürk, şöyle konuştu:

"Satışlar çok düşük. Şu anda kestaneyi aldığımız fiyatlardan keza, bizim de koyduğumuz bir kar marjımız var ama çok düşük. İki sene önce ben 20 kilogram çuval çuval satıyordum. Bir vatandaş evine 2- 3 kilogram getirebiliyordu ama şimdi 1 kilogram kestane 250 liraysa yarım kilogram ancak alıyorlar. Satışlarımız özellikle son 15 gündür, bir aydır müthiş bir şekilde düştü. Vatandaşın alım gücü olmadığı için 300 liralık kestaneden 150 liralık alıyor. En uygun kestane 200, 250 lira bandında ama ondan bile bir kilogram alan çok nadir. Bir aydan beri satışlarımız çok düşük. Eylül, ekim aylarında İstanbul'dan gelenler vardı. Onlar giderken 3- 5 kilogram alıp hediye getiriyorlardı ama şu an onlar da yok. 350 liraya toptan fiyatına kestane alınıyor. Bir çuval kestaneye 14 bin 500 lira para verdiğimi biliyorum. Bir çuval dediğimin içinde 50 kilogram yok. Biz oradan 25- 30 lira kazanacağız diye bakıyoruz. Bunun içinden çürüğünü, çarığını temizliyoruz. Kilo kaybı da bizden gidiyor."

"Emekliye para da vermediler zaten, ne kazanacağız? Kestane pahalı"

Sinop pazar yerinde kestane satışı yapan Turan Avcı ise; "Kestane fiyatları bu sene 200 liradan başlıyor, 500 liraya kadar var. Geçen sene kestanede hastalık vardı. Bu sene hastalık biraz düzeldi ve kestane biraz daha çoğaldı. Satışlarımız durgun. Emekliye para da vermediler zaten. Ne kazanacağız? Kestane pahalı. Geçen sene kestane zaten çok yoktu. Bu sene biraz var ama o da pahalı."

Sinop\'ta Kuzu Kestanesi Fiyatları Yükseldi
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Erfelek, Tarım, Yerel, Yaşam, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta Kuzu Kestanesi Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
23:46 Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF’ye isyan etti Okan Buruk fikstür nedeniyle TFF'ye isyan etti
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
22:11 İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket İsrailli futbolcudan Beşiktaş maçında skandal hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 17:28:08. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Kuzu Kestanesi Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.