Sinop\'ta Maden ÇED Toplantısı Protesto Edildi, İptal Edildi

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesi Kovaçayır köyünde yapılmak istenen madenin ÇED toplantısı, protesto edildi. Yurttaşların, "Madenci şirket Boyabat'tan defol" ve "Madene hayır" sloganları atmasının üzerine ÇED toplantısı başlamadan iptal edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesi Kovaçayır köyünde yapılmak istenen ÇED toplantısında Cengiz Holding'in Boyabat'ta 122 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda yapmak istediği maden projesine karşı yurttaşlar tepki gösterdi. Yurttaşların protestoları karşısında sahnede kısa süre bekleyen yetkililer, toplantıya devam edilip edilmeyeceğini değerlendirdi. Cengiz Holding temsilcileri toplantının yapılmasında ısrarcı olurken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yurttaşların yoğun tepkisi sebebiyle toplantıyı gerçekleştiremeyeceklerini belirtti.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden resmi tutanak tutmalarını istedi. Ancak yetkililer, jandarma eşliğinde alandan ayrılarak resmi tutanak tutmadı. Yurttaşlar ise kendileri tutanak hazırladı ve yüzlerce imza atılan "Kovaçayır ve çevresinde maden istemiyoruz" tutanağı ile durumu belgeledi.

Yapılmak istenen ÇED toplantısına CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, TİP, Sol Parti, Emek Partisi, Saadet Partisi'nin yanı sıra birçok meslek odası ve çevre örgütü katıldı.