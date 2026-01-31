Sinop'ta Mübadelenin 103'üncü Yılı Dolayısıyla Anma Etkinliği Düzenlendi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta mübadelenin 103'üncü yılı dolayısıyla Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği tarafından anma programı düzenlendi.

Sinop Valiliği Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakılmasıyla devam etti. Vatandaşlar Belediye Bandosu eşliğinde Bülent Ecevit Caddesi'ne yürüdü. Burada mübadele göçünde hayatını kaybedenler için denize çelenk ve karanfil bırakıldı.

Program sonunda ANKA Haber Ajansına konuşan Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, şunları söyledi:

"Bugün büyük nüfus mübadelesinin 103. yıldönümü dolayısıyla burada bulunmaktayız. Mübadele ve göç yollarında hayatını kaybeden büyüklerimiz, atalarımız anısına hükümet konağının önünde saygı duruşu, İstiklal Marşımızı yaptık. Bugün de aşağıda İskele Meydanı'nda denize çelenk karanfil bıraktık. Mübadelede ve göç yollarında ölen büyüklerimizin anasına etli pilav ikramında bulunuyoruz. Çok anlamlı hüzün dolu bir gün bizim mübadileler için tam 103 yıl önce ata topraklarından ayrılıp anavatana gelmişlerdir. Mübadele ve göç yollarında ölenler anlaşma gereği denize atılmışlardır. Biz de bunların anısına denize çelenk ve karanfil bırakıyoruz."