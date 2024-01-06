 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta nesli tükenme tehlikesindeki su samuru kameraya yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta nesli tükenme tehlikesindeki su samuru kameraya yakalandı

Sinop kent merkezi limandaki kayıkların üzerinde görüntülenen su samuru, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alıyor. Bir balıkçı teknesinin üzerine çıkan su samuru, balıkçı ağlarının üzerinde kaşıntısını gidermeye çalışırken çevreyi de kontrol etmeyi ihmal etmedi.

06.01.2024 - 14:10,  Güncelleme: 14:10
Abone Ol

Sinop'ta nesli tükenme tehlikesindeki su samuru kameraya yakalandı

SİNOP - Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan su samuru, Sinop kent merkezi limandaki kayıkların üzerinde görüntülendi.

Kentin iç liman mevkiindeki bir balıkçı teknesinin üzerine çıkan su samuru kimseye aldırış etmedi, balıkçı ağlarının üzerinde kaşıntısı gidermeye çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Sevimli hayvan kaşıntısını gidermeye çalışırken zaman zaman da çevre kontrolü yapmayı ihmal etmedi.

Su samurları Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

Sinop\'ta nesli tükenme tehlikesindeki su samuru kameraya yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Sinop, Hayvanlar, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'ta nesli tükenme tehlikesindeki su samuru kameraya yakalandı - Son Dakika


15:02
İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi
14:49
Bahçeli: TFF Süreci Yönetemedi, Türk Futbolu Duvara Toslamıştır Bahçeli: TFF Süreci Yönetemedi, Türk Futbolu Duvara Toslamıştır
14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35
Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50
45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05
Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor

Son Dakika
15:02 İzmir'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil ayrılığını geride bıraktı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
13:50 45 yıl hapis cezası bulunan şahıs, tünelde yakalandı
13:05 Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor, İstanbul'a kar geliyor
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:15 Kars'ta yapılan kardan şehit heykelleri duygusal anlar yaşatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 15:13:41. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta nesli tükenme tehlikesindeki su samuru kameraya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement