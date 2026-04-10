Sinop\'ta Polis Haftası kutlaması

10.04.2026 14:41  Güncelleme: 14:43
Sinop'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Sinop Valiliği önünde düzenlenen tören, İl Emniyet Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, "Teşkilatımız, kurulduğu 1845 yılından bugüne kadar edindiği tarihi birikim ile her geçen gün gelişerek ve kendini yenileyerek toplumun huzur ve güvenliğini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet arayışında ilk başvurduğu kurumdur. Her türlü sıkıntıda kapısı çalınan birimlerimiz, devletin şefkatli ve çözüm odaklı yüzünü temsil eder. Bizler; hukukun üstünlüğünden ayrılmadan, insan haklarına saygılı, adalet ve vicdan ekseninde görevimizi sürdürmeye milletimizin huzurunu bozmak isteyen her türlü tehdit ve unsura karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile ülkemizin milli menfaatleri uğruna seve seve canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle anar, kahraman gazilerimiz ve şerefiyle mesleğini icra ederek emekli olmuş mensuplarımıza sağlık ve mutluluk temenni eder halen görevi başında olan değerli mesai arkadaşlarıma yaptıkları kutsal görevlerinde başarılar dilerim" dedi.

Törene, Sinop Vali Yardımcısı Taner Bolat,Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman, resmi kurum müdürleri ve emniyet personeli katıldı. - SİNOP

