Sinop\'ta Renkli Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Yerel

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Aracını sebze ve meyvelerle süsleyerek kutlamalara katılan manav Gökhan Canel, "Şevkle, coşkuyla her zaman ki motorumu hazırladım. Canım sağ olduğu sürece bu etkinliklere katılacağım" dedi.

Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında; sporcuların gösterileri ve halk oyunları ilgiyle izlendi. Komandolar geçiş töreninde büyük alkış aldı. Bir manav ise motosikletini sebze ve meyvelerle süsleyerek kutlamalara katıldı. Kabaktan karpuza, mandalinadan üzüme çeşit çeşit sebze ve meyvelerle süslediği aracıyla kutlamalara katılan manav Gökhan Canel, tören alanından alkışlarla geçti.

"En büyük Atatürk"

Manav Gökhan Canel, şunları söyledi:

"Bu etkinlik benim aklımdan hiçbir zaman çıkmıyor. Bu artık bizim Atatürk'e olan borcumuz gibi düşünüyorum. Dün akşamdan beri uğraşıyorum yaklaşık 8 saat sürdü motorumu hazırlamam. Şevkle, coşkuyla her zaman ki motorumu hazırladım. Canım sağ olduğu sürece bu etkinliklere katılacağım. Bu arada herkesin bayramı kutlu olsun. Benden sonra da geride kalan oğlum var. Onu da alıştırıyorum. İnşallah devam ederler. Cumhuriyet Bayramları anlatılabilecek gibi bir şey değil. Atatürk, olmasa biz olmayız. En büyük Atatürk."