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Sinop'ta şaşkına çeviren hırsızlık olayı: Tahıl ambarı çalındı

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde şaşkına çeviren hırsızlık olayında tahıl ambarı çalındı.

Olay, Ayancık ilçesi Avlağısökü köyü Çilik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Aksoy'a ait bir tahıl ambarı çalındı. Olay yerine giden ambar sahibi ambarın yerinde olmadığını görünce hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.