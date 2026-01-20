Sinop'ta Sma'lı Uras Çağrı Bebek İçin Başlatılan Kampanya Sürüyor. - Son Dakika
Sinop'ta Sma'lı Uras Çağrı Bebek İçin Başlatılan Kampanya Sürüyor.

20.01.2026 15:40  Güncelleme: 17:09
Sinop'ta SMA Tip-1 tanısı konulan Uras Çağrı bebek için başlatılan yardım kampanyası kapsamında esnaflar ziyaret edilerek bağış toplama çalışmaları sürdürülüyor. Tedavi için gereken fonun tamamlanması hedefleniyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta SMA Tip-1 tanısı konulan Uras Çağrı bebek için Valilik izniyle başlatılan yardım kampanyası kapsamında kent merkezinde bağış toplama çalışmaları yapıldı. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, "Amacımız bir an evvel paranın tamamını sağlayıp Uras'ı yurt dışı tedavisine gönderebilmek. Bunun için de bütün esnaflarımızın desteğine ihtiyacımız var. Atlamadan tek tek esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Gönüllerinden ne kopuyorsa ama önümüzde yaklaşık yüzde 37'lik bir bölüm bizi bekliyor. Bu yüzde 37'yi bir hafta 15 gün bilemediğiniz en fazla 20 gün içerisinde tamamlayıp çocuğumuzu göndermek durumundayız" dedi.

Sinop'ta SMA Tip-1 tanısı konulan Uras Çağrı bebek için başlatılan yardım kampanyası kapsamında kent merkezinde bağış toplama çalışmaları yapıldı.

İstanbul Valiliği'nin izniyle sürdürülen kampanyada, tedavinin aciliyet taşıması nedeniyle vatandaşlara destek çağrıları devam ediyor. Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, Sinop Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Handan Yılmazer Turan, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Cengiz Demirel, Sinop Belediyesi Özel Kalem Müdürü Erdem Keskin ve Güç Birliği Derneği Temsilcisi Eyüp Şen, kentteki esnafı ziyaret ederek kampanyaya katkı sağlamaları yönünde çağrıda bulundu.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Demirel, şöyle konuştu:

"Bebeğin zamanla yarışır bir durumu var. Bu nedenle de bağışın gelmesi yerine biz bağışçıların ayağına gitmeye karar verdik. Sakarya Caddesi'nden başlamak üzere yanımızda kumbara ile birlikte tüm Sinop'u taramak istiyoruz. Amacımız bir an evvel paranın tamamını sağlayıp Uras'ı yurt dışı tedavisine gönderebilmek. Bunun için de bütün esnaflarımızın desteğine ihtiyacımız var. Atlamadan tek tek esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Gönüllerinden ne kopuyorsa ama önümüzde yaklaşık yüzde 37'lik bir bölüm bizi bekliyor. Bu yüzde 37'yi bir hafta 15 gün, bilemediniz en fazla 20 gün içerisinde tamamlayıp çocuğumuzu göndermek durumundayız."

Kaynak: ANKA

