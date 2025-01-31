Sinop'ta Ulaşım Altyapısı Güçleniyor - Son Dakika
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Sinop'ta Ulaşım Altyapısı Güçleniyor

Sinop\'ta Ulaşım Altyapısı Güçleniyor

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, Sinop'ta yeni yollar ve köprüler inşa ederek ulaşımı iyileştirdi.

31.01.2025 12:04
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Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, 2024 yılı itibarıyla Sinop'ta önemli yol ve köprü imalatlarına imza atarak, ulaşım altyapısını güçlendirdi. Yapılan çalışmalarla, il genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi sağlandı.

Çalışmalar kapsamında, Ayancık-Çatalzeytin ve İkisu- Yenikonak yollarında toplam 3,6 kilometre uzunluğunda tek yol-bitümlü sıcak karışım imalatı tamamlandı. Ayrıca, 0,5 kilometre bölünmüş yol ve 7,1 kilometre tek yol imalatı gerçekleştirilerek toplamda 7,6 kilometre yol ve 140 metre uzunluğunda bir tek köprü hizmete alındı.

Sinop-Ayancık yolu üzerindeki geçişte yaşanan sel felaketi nedeniyle yıkılan köprülerin yerine, 254 metre uzunluğunda iki yeni köprü inşa edildi. Şevki Şentürk ve Terminal Köprüleri, 2024 yılı itibariyle tamamlanarak, geçişi sağlayan ulaşım güvenliği artırıldı. 2024 yılında, Ayancık-Sakız yolunda 10,6 kilometre uzunluğunda tek yol-bitümlü sıcak karışım imalatı tamamlanırken, daha önce tamamlanan toplam 22,8 kilometre yol ile bölgenin ulaşımı iyileştirildi. Ayrıca, Ayancık-Sakız yolu üzerindeki sel hasarları da onarılarak, 5,7 kilometre uzunluğunda yol yapımı gerçekleştirildi.

Boyabat çevre yolunda ise 8 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol-bitümlü sıcak karışım imalatı tamamlanarak, ilçedeki trafik akışı daha güvenli ve verimli hale getirildi.

Sinop'ta köy yolları ve sel hasarlarının giderilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, 120 m uzunluğunda 3 adet köprü, Gazi Mahallesi-Zindan-Davutlu grup köy yollarında 3,8 km ve Dibekli- Çaybaşı grup köy yollarında 1 km olmak üzere toplam 4,8 km tek yol-bitümlü sıcak karışım imalatı tamamlandı. Bugün itibariyle, 170 m uzunluğunda 4 adet köprü, Gazi Mahallesi-Zindan-Davutlu grup köy yollarında 3,8 km ve Dibekli-Çaybaşı grup köy yollarında 1 km olmak üzere toplam 4,8 km tek yol-bitümlü sıcak karışım imalatı tamamlandı.

Sinop'ta köy yollarında yapılan çalışmalar kapsamında, Ağaçlı-Abdulkadir grup köy yollarında 9,3 km, Hüseyinbey-Çayır-Dedeağaç-Türkmen-Hatip grup köy yollarında 15,5 km ve Tepecik-Belpınar grup köy yollarında 12,2 km olmak üzere toplam 37 km tek yol-bitümlü sıcak karışım imalatı tamamlandı. Bu çalışmalarla, köy yollarının kalitesi artırıldı ve ulaşımın daha güvenli hale gelmesi sağlandı.

3. grup sel hasarları giderme projesi çerçevesinde, Yeşiloba-Direkli-Akçabük grup köy yollarında 12,2 kilometre ve Düzler Celaller grup köy yollarında 9,6 kilometre olmak üzere toplam 21,8 kilometre yol üzerinde tek yol-bitümlü sıcak karışım imalatı tamamlandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Ulaşım Altyapısı Güçleniyor - Son Dakika

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