Sinop\'ta umre adayları ibadet bilinci ve umre esasları hakkında bilgilendirildi

Sinoplu umre adaylarına yönelik 'İbadet Bilinci ve Umre İbadeti' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Sinop İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Arslaner, umre ibadetinin sadece fiziki bir yolculuk olmadığını belirterek, bu sürecin insanın iç dünyasında yaptığı manevi bir arınma ve yenilenme vesilesi olduğunu vurguladı.

Seminer kapsamında uzman isimler tarafından umre ibadetinin usul ve esasları anlatılırken, Mekke ve Medine'deki ziyaret yerlerinin manevi anlamına ilişkin detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Programda ayrıca umre adaylarının ibadetlerini huzur ve güven içerisinde tamamlayabilmeleri adına teknik ve idari süreçler hakkında da sunumlar gerçekleştirildi.

Eğitim semineri, umre adaylarının merak ettiği soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi.