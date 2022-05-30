Sinop'ta Üniversite Öğrencisi, Sokakta Gitar Çalıp Şarkı Söyleyerek Faturalarını Ödemeye Çalışıyor

MUSTAFA USTA

Sinop'ta üniversitede okuyan 22 yaşındaki Tenay Büyüm, evinin kirasını ve faturalarını ödeyebilmek için sokakta müzik yapıyor. Büyüm, "Ev kiramı, doğal gazı, elektriği ve su faturamı ödemek için buraya geliyorum. Aşırı çok pahalı olduğu için her şey, yetiştiremiyoruz. Markete gidiyorsun, üç parça bir şey 100 TL. Kiram, bir şekilde zorla çıkıyor. Buraya gelip gitar çalmazsam biterim" dedi.

Sinop'ta yaşayan üniversite 3. sınıf öğrencisi Tenay Büyüm, evinin kirasını ve faturalarını ödeyebilmek için haftanın 3-4 günü kentin en işlek caddelerinden birisi olan Sakarya Caddesi'nde gitar çalıp şarkı söylüyor. Büyüm, "Kiram çıkmadı" yazısıyla da vatandaşların dikkatini çekmeye çalışıyor. Tenay Büyüm, ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı sorunları ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

"BURAYA GELİP GİTAR ÇALMAZSAM BİTERİM"

"Doğal gaz, elektrik, su hariç evin kirası bin 200 TL. Yapılan zamlardan sonra da ödemek gerçekten çok zor oluyor. Yaşamak zaten çok zor. O yüzden biz de böyle öğrenci olup harçlığımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Ev kiramı, doğal gazı, elektriği ve su faturamı ödemek için buraya geliyorum. Aşırı çok pahalı olduğu için her şey, yetiştiremiyoruz. Markete gidiyorsun, üç parça bir şey 100 TL. Kiram, bir şekilde zorla çıkıyor. Yapmazsak çıkmaz. Buraya gelip gitar çalmazsam biterim. Zaten müzik sektörünü de bitirdiler. Bu da olmazsa hep kapatalım dükkanı, gidelim."