Sinop'ta Sma Tip-1 Hastası Uras Çağrı Bebek İçin "Helesa" Etkinliği Düzenlendi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Biz Uras bebeğimizin annesinin yalnız olmadığını biliyoruz. Bugün buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye, tüm Sinop'a sizlerin canlı yayınıyla yüz binlere ulaştığımızı biliyoruz. Dayanışma yaşatır. İyilik güzelliği beraberinde getirir ve tüm dünyayı kurtarır. Biz de sizlerin sayesinde Uras bebeğimizin yalnız olmadığını, ailesinin, annesinin yalnız olmadığını buradan haykırıyoruz." dedi.

SMA Tip-1 hastası Sinoplu Uras Çağrı bebek için destek kampanyaları devam ediyor. Bu kapsamda Sinop Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde Senarist yapımcı Ayşe Gül Kara Zorlu'nun katılımıyla "Şakrak" adlı animasyon filminin galası düzenlendi. Uras Çağrı bebeğin babası Hüseyin Çelik ve Gonca Çelik ile telefon ile bağlantısı kuruldu. Anne Gonca Çelik, duygu dolu anlar yaşarken tüm katılımcılara da duygu dolu anlar yaşattı. Film gösteriminin ardından Sinop'ta geleneksel hale gelmiş "Helesa" etkinliği düzenlendi. Katılımcılar gemi maketiyle gezerek mani söylerken, Uras Çağrı bebek için destek topladı.

"İyilik güzelliği beraberinde getirir ve tüm dünyayı kurtarır"

Etkinliğe katılan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Az önce bir babayla bir annenin feryadını dinledik. Hepimiz duygulandık. Gözlerimiz yaşardı. Biz Uras bebeğimizin annesinin yalnız olmadığını biliyoruz. Bugün buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye, tüm Sinop'a sizlerin canlı yayınıyla yüz binlere ulaştığımızı biliyoruz. Dayanışma yaşatır. İyilik güzelliği beraberinde getirir ve tüm dünyayı kurtarır. Biz de sizlerin sayesinde Uras bebeğimizin yalnız olmadığını, ailesinin, annesinin yalnız olmadığını buradan haykırıyoruz. Sinop'tan Uras bebeğimizin annesine, sesine ses olmaya, Uras çağrının çağrısına, feryadına feryat olmaya, sesimizi yükseltmeye ve onu yaşatmaya kararlıyız." dedi.

Dayanışmanın önemini vurgulayan CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, "Mutlu kentin mutlu insanları, güçlü insanları, dayanışma duygusunu her zaman gösteren, zor günlerde birlik olmayı bilen ve hiçbir zorlu aşılamaz olayı görmeyen insanları, ben de sizleri örgütümüz adına saygıyla selamlarken bugün buraya verdiğiniz destek, bugüne kadar gösterdiğiniz dayanış duyguları için hem aile adına hem de bir Sinoplu olarak çok teşekkür ediyorum sizlere. Başkanımız da söyledi. Biz üzerimize düşeni yerine getirmeye çalıştık." dedi.