Sinop'ta Yardımseverlik Örneği: Murat Yaylalı 35 Kez Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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Yerel

Sinop'ta Yardımseverlik Örneği: Murat Yaylalı 35 Kez Kan Bağışında Bulundu

Sinop\'ta Yardımseverlik Örneği: Murat Yaylalı 35 Kez Kan Bağışında Bulundu

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan Murat Yaylalı, Türk Kızılay'ına tam 35 kez kan bağışında bulunarak büyük bir yardımseverlik örneği gösterdi. Yaylalı'nın bu anlamlı sosyal sorumluluğu, Kızılay'ın seçkin kan bağışçıları arasına girmesini sağladı. Türk Kızılay, Yaylalı'nın karşılıksız olarak gerçekleştirdiği bu davranışından dolayı onurlandırarak altın madalya ile ödüllendirdi. Bu ödül, Yaylalı'nın bağışlarının insanlık için taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı. Murat Yaylalı'nın gösterdiği özveri ve insanlık sevgisi, çevresinde takdir toplarken, topluma örnek olacak nitelikte bir davranış sergilemiş oldu.

09.07.2024 09:46
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Sinop'un Türkeli ilçesinde ikamet eden Murat Yaylalı, büyük bir yardımseverlik örneği göstererek Türk Kızılay'ına tam 35 kez kan bağışında bulundu. Yaylalı, gösterdiği bu anlamlı sosyal sorumlulukla Kızılay'ın seçkin kan bağışçıları arasına girmeyi başardı.

Türk Kızılay, Murat Yaylalı'nın karşılıksız olarak gerçekleştirdiği bu örnek davranışından dolayı onurlandırarak altın madalya ile ödüllendirdi. Altın Madalya ve Beratı, Türk Kızılay Sinop Şubesi'nde Murat Yaylalı'ya takdim edildi. Bu ödül, Yaylalı'nın bağışlarının insanlık için taşıdığı önemi ve anlamı bir kez daha vurguladı.

Murat Yaylalı'nın kan bağışıyla gösterdiği özveri ve insanlık sevgisi, çevresinde takdir toplarken, topluma örnek olacak nitelikte bir davranış sergilemiş oldu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sinop'ta Yardımseverlik Örneği: Murat Yaylalı 35 Kez Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Yardımseverlik Örneği: Murat Yaylalı 35 Kez Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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