Sinop\'ta Yeni Adalet Sarayı Projesi

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Adalet Sarayı'nın proje görsellerini kamuoyuyla paylaştı. Modern mimarisiyle dikkat çeken yapının inşa çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağı bildirildi.

Milletvekili Maviş yaptığı açıklamada, yeni adalet sarayının Sinop'un ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını belirterek, "Bu yatırım hem mimarisiyle hem de sunacağı hizmet kalitesiyle şehrimizin vizyon projeleri arasında yer alacak" dedi.

Yeni adalet sarayının hem vatandaşlara hem de yargı mensuplarına daha konforlu hizmet sunacağını kaydeden Maviş, "Sinop'umuz için önemli bir adım daha atıyoruz. İnşallah yapım ihalesinin ardından inşa çalışmalarına başlıyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SİNOP