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Sinop'ta yüksek kesimler karla kaplandı

Sinop'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde aniden başlayan kar yağışıyla her yer beyaza büründü. İnesökü köyü de kar yağışından nasibini aldı. Karayolları ekipleri yolları açarak tedbir aldı. Köy sakinleri ise kar yağışının bereket getirdiğini ve umutlandıklarını belirtti.

Sinop\'ta yüksek kesimler karla kaplandı
24.12.2023 - 22:24,
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Sinop'ta yüksek kesimler karla kaplandı

SİNOP - Sinop'ta sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışıyla yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağan karla beraber kısa sürede her yer beyaza büründü. Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı İnesökü köyü de kar yağışından nasibini aldı. Sabah saatlerinde birden bastıran kar yağışı yaklaşık 3 saat kadar sürdü. Güne kar yağışı ile uyanan köylüler şaşkınlıkla birlikte büyük sevinç yaşadı. Köy yolları ve ağaçlar kısa sürede beyaza büründü. Bir süredir kar yağışını bekleyen köylülerin sevinci yüzlerine yansıdı. Karayollarına bağlı greyder gün boyu kar nedeniyle kapanan yolları açarak tedbir aldı.

İnesökü Köyü Muhtarı Nihat Günay, "Kar gerçekten bereket. Tadını çabuk çıkarmak zorundayız çünkü yarın bu kar hemen hemen olmayacak. Çabuk eriyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha ciddi kar yağışı olur. Hem toprağımız hem çevremiz zenginleşir" dedi.

Kar yağışının şubat aylarında 1 metreyi geçtiğini söyleyen Günay, "Köyümüze 1 metreden fazla yağıyor. Geçen yıl 1 metreden fazla yağdı. Eski yıllarda kasım ayında yağar, uzun zaman kalırdı. Sürekli yağar ve kalkardı. Şimdi ise daha çok şubat ayı civarında yağıyor, bir hafta on günde de kar kalkıyor. Bu yağış bizim için bir istisna oldu. Çok güzel, her şey için bereket. Bitkilerin erken çiçek açmasını engelledi, ekilmiş tahılların üzerine örtü oldu" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Yaşar Değer ise "Bu karla beraber bize de umut yağmış oldu. Çünkü ne zamandır beklediğimiz bir şeydi. Bugün çok şükür kavuştuk, 3-4 saat yoğun yağış oldu ama bayağı da bir etkili oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun daha şiddetli yağacağı şeklinde haberler duyuyoruz. Umarım doğrudur. Güzel olacak diye bekliyoruz. Zaten mevsim itibarıyla ihtiyacımız olan da bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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