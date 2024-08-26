Sinop'ta yüksekten düşen çocuk yaralandı
SİNOP - Sinop'ta yüksekten düşen 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Ada Mahalle Papağan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki D.Y.A isimli çocuk, 1. kattaki evlerinin penceresinden baktığı sırada aşağıya düştü. Yaralanan çocuk, özel otomobille Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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