Sinop'un su ürünleri potansiyeli Antalya'da düzenlenen eğitim programında değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'un su ürünleri potansiyeli Antalya'da düzenlenen eğitim programında değerlendirildi

Sinop\'un su ürünleri potansiyeli Antalya\'da düzenlenen eğitim programında değerlendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un su ürünleri yetiştiriciliğindeki durumu ve potansiyeli, 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen eğitim programında ele alındı. 81 ilden gelen şube müdürleri ve teknik personelin katıldığı programın, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sunması hedefleniyor.

Sinop'un su ürünleri yetiştiriciliğindeki mevcut durumu ve potansiyeli, 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Uygulamaları ve Destekleme Eğitimi" programında ele alındı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) tarafından Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitim programına, 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

Program kapsamında su ürünleri yetiştiriciliğinde yürütülen uygulamalar, destekleme süreçleri ve sektörün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitimde ayrıca Sinop'un su ürünleri yetiştiriciliği sektöründeki konumu, üretim kapasitesi ve sahip olduğu potansiyel hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Toplantıya BSGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş, Daire Başkanları Tanju Özdemirden ve Erdal Üstündağ ile ilgili birimlerin yöneticileri ve teknik personel katılım sağladı.

Sinop'u temsilen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit Yıldırım ile teknik personel de eğitim programında yer aldı.

Eğitim programında, su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir üretim hedeflerine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amaçlandı. Programın, sektörde görev yapan teknik personelin bilgi ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ve eğitim faaliyetlerinin sektörün sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlamasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Antalya, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop'un su ürünleri potansiyeli Antalya'da düzenlenen eğitim programında değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü
Sanayi sitesi Teksas’a döndü Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Kongo’da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi
Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı

14:10
Recep Yazıcıoğlu’nun hayali harabeye döndü
Recep Yazıcıoğlu'nun hayali harabeye döndü
14:09
İsmail Kartal’ın istifasının perde arkası ortaya çıktı Eğer doğruysa yer yerinden oynar
İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
13:24
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
13:21
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 14:29:07. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'un su ürünleri potansiyeli Antalya'da düzenlenen eğitim programında değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement