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Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu memleketi Sinop'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu memleketi Sinop'ta son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi Sinop'ta defnedildi. Erenoğlu, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduktan sonra tedavisi tamamlanınca göreve dönmüştü.

26.12.2023 - 15:10,
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MUSTAFA USTA

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu (27), memleketi Sinop'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi dün akşam memleketi Sinop'a getirildi. Şehidin cenazesi, Sinop Havalimanı'nda karşılandıktan sonra Boyabat Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Erenoğlu, bugün Boyabat Hükümet Meydanı'nda düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt-Sarıağaççayırı Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Boyabat merkezde düzenlenen cenaze merasimine şehidin yakınları, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz,  ilçe belediye başkanları, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Yeşilyurt-Sarıağaççayırı Köyü Mezarlığı'na götürüldü. Saygı atışının ardından aileye Türk bayrağı takdim edildi.

Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve döndüğü öğrenildi. Erenoğlu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi.

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi\'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu memleketi Sinop\'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu memleketi Sinop'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu memleketi Sinop'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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