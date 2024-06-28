Sinoplu Taksiciler, Havaalanında Yolcu Alma Yasağına Tepki Gösterdi

Yerel

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinoplu taksiciler, Sinop Havaalanı'nda süken yolca alma yasağına tepki gösterdi. Yusuf Yılmazer, "Bayramda insanlar rezil, kepaze oldu. 300 kişilik uçaktan iniyorlar, oradaki servis aracı 30 kişilik. 1 Ocak 2024 tarihinden beri orada taksi yok" dedi. Buğra Aksu ise, "Bayramda Sinop'a 1 milyon kişi girmiş. 30 kişilik serviste havalimanından yolcu taşıdılar. İnsanlar mağdur oluyor, biz de hem maddi olarak hem zaman kaybı olarak mağdur oluyoruz" diye konuştu.

Sinoplu taksiciler, servis taşımacılığının başlatılması nedeniyle Sinop Havaalanı'nda yaşadıkları sorunun devam ettiğini belirterek tepki gösterdi. Yusuf Yılmazer, şöyle konuştu:

"Sinop'ta 62 tane taksi var hepsi aynı sıkıntıyı yaşıyor"

"Maddi olarak kaybımız var. Bizim maddiyat kaybımız önemli değil. Bir de insanların mağduriyeti var. Bayramda insanlar rezil, kepaze oldu. 300 kişilik uçaktan iniyorlar, oradaki servis aracı 30 kişilik. Servis şehir merkezine gidiyor fakat yolculardan farklı yerlere gidenler mağdur oluyor. Sıcakta bekliyorlar orada. 1 Ocak 2024 tarihinden beri orada taksi yok. Biz yönetime de sorduk. Devlet Hava Meydanları'nın bir kanunu varmış. Polis bizi oraya almıyor. Kanunun nasıl olduğunu bilmiyoruz ama insanlar mağdur oluyor. Arkadaşım Nijerya'ya gitti. Havalimanından taksiye binmiş ve gideceği yere gitmiş. Vatandaş çoluğu çocuğu valiziyle geliyor Ayancık ilçesine gidecek ama gidemiyor. Erfelek ilçesine gidecek gidemiyor. Servise binmek zorunda kalıyor. 30 kişilik otobüs hangi birine yetecek? Biz havalimanından yolcu almak istiyoruz. İnsanlar mağdur olmasın. Sinop'ta 62 tane taksi var. Hepsi aynı sıkıntıyı yaşıyor."

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok"

Taksici Buğra Aksu ise şunları söyledi:

"Havalimanı ile ilgili vatandaşlarımızın mağduriyeti devam ediyor. Ben CİMER'e de gerekli bilgileri verdim. CİMER'in bana döndüğüne göre 'biz servis şirketi yaptık, servisimiz var' deniyor ama gelen vatandaşlardan engelli çocuğu olan var. Engelli çocuğu kalabalık ortamlara binmek istemiyor. Vatandaş, engelli çocuğumu tutamıyorum diyor. Almanya'dan gelmiş parasıyla taksi tutmak istediğini söylüyor ama tutamıyor. Adam 'dünyayı gezdim böyle bir şey görmedim, paramla rezil oluyorum' diyor. Ben bunu gerekli makamlara da ilettim. CİMER'e de yazdım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Bunu nasıl yapıyorlar bilmiyoruz ama insanlar mağdur oluyor. Bayram'da Sinop'a 1 milyon kişi girmiş. 30 kişilik serviste havalimanından yolcu taşıdılar. İnsanlar mağdur oluyor, biz de hem maddi olarak hem zaman kaybı olarak mağdur oluyoruz. Biz bunun çözümünü istiyoruz."

Sinoplu taksici Can Aksu ise "Havalimanı servisinin 150 kişi alacak hali yok. Muhakkak taksiyle dönmesi gerekiyor. Bu sefer engelli vatandaşlar oluyor ve yürüyemiyor. Yürüyemeyince ne oluyor? Yolcu mağdur oluyor. Buna bir çözüm getirilmesi gerekir. Biz oraya gidip sıramızı alacağız ve yolcuyu alıp çıkacağız. Yetkililerin bu işe el atması lazım. Bu iş mülkü amirin elinde. Vali bey bu işe el atarsa" dedi.