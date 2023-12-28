Sinoplu yurttaşlar asgari ücretin yetersiz olduğunu belirtti

MUSTAFA USTA

Sinoplu yurttaş Recep Güney, "Zaten yılbaşından sonra zamlar birbirini alıp götürecek. etirecek. Asgari ücretli başka bir yerde çalışmadığı sürece, iş yapmadığı sürece geçinemez. Bugün etin kilogramı 700 lira olmuş" dedi.

Sinoplu yurttaşlar, açıklanan 17 bin 2 TL'lik ücretin yeterli olmayacağını belirtti.

"ZATEN YILBAŞINDAN SONRA ZAMLAR BİRBİRİNİ ALIP GETİRECEK"

Sinoplu yurttaş Recep Güney, şöyle konuştu:

"Asgari ücret 11 bin 400 liraydı, 17 bin lira oldu. 1 sene zam gelmeyecek. Ne yapar? 2 bin 800 lira temmuz ayına kadar fark almış oluyorlar. Bunların ki 1 yıllık. Memur emeklisi, işçi emeklisi, SSK, BAĞKUR temmuzda alacak ama asgari ücretle çalışan 1 yıl boyunca zam alamayacak. Zaten yılbaşından sonra zamlar birbirini alıp getirecek. Asgari ücretli başka bir yerde çalışmadığı sürece, iş yapmadığı sürece geçinemez. Bugün etin kilogramı 700 lira olmuş. Karı-koca diyorsunuz ama çocuk da olacak. Onların eğitimi de olacak. Nasıl verecek bu masrafları?"

"ASGARİ ÜCRETLİ BU FİYATLARLA GEÇİNEMEZ"

Bir başka yurttaş Sabriye Yıldırım, "Asgari ücretli bu fiyatlarla geçinemez. Ben pazara gidiyorum. Pazardan ne alayım, bütçemi nasıl denk getiririm diye düşünüyorum. Emeklilerde aynı durumda. Asgari ücret yeterli değil, az. Sırf pazar işi yapılsa, çocuklarına istediklerini alsa anca 10 günlük bir ihtiyacını karşılayabilir. Sinop'ta dahil ev fiyatları, kiralar uçmuş vaziyette. Ne oldu her şey? Misli misline. Bir şey almaya gücümüz yetmiyor. Bittik" dedi.

"VERGİLERE DE İNDİRİM YAPILMAYACAĞINA GÖRE BİZİ ÇOK ZORLAYACAK"

Songül Balgül ise "Asgari ücret yetersiz. Evde tek kişinin çalıştığı bir aile düşünürsek yetersiz. Doğal gazı var, elektriği var, suyu var. Kendi ihtiyaçları da var. Gene de yetersiz. İş veren içinde, ev hanımları için de yetersiz, aile için de yetersiz. Çok zorlayacak bizi. Vergiler var. Vergilere de indirim yapılmayacağına göre bizi çok zorlayacak. Benim yanımda çalışanlar var. Alacak malzemelerimiz var. Bunların ödemeleri var. Bize gelen gidecek" şeklinde konuştu.

"HAYAT ŞARTLARI ZOR"

Ayhan İri de "Asgari ücret yılbaşından sonra her şeye zam geleceği için tabii ki de yetmeyecek. Şu şartlarda Sinop'ta 10 bin lira ev kirası. Sinop dışında ev kiraları daha pahalı. Pazara gidip bir yeşillik alıyorsun 200 - 300 lira. Hele hele emekliler için 7 bin 500 lira çok felaket. Emekliler zor geçiniyor, zor nefes alıyorlar. Yılbaşından sonra her şeye zam gelecek. Asgari ücret kesinlikle yetmez. İş verenler için de büyük olay. Onlar için 22 bin liralara kadar tekabül edecek bir işçi. Onlar için de büyük para. Hayat şartları zor" dedi.